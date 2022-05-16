Başkan Gültak, Kapızlı Kampındaki kadınlarla buluştu

– Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyon ile Kapızlı Yaz Kampında ücretsiz tatil yapan anneler ve çocuklarıyla buluşarak eğlencelerine ortak oldu.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ‘kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık’ ilkesiyle hizmet ve projeler devam ediyor. Bugüne dek binlerce kişinin ağırlandığı Kapızlı Yaz Kampının son misafirleri, aralarında şehit eşleri, şehit anneleri ve çocukları ile gazi yakınları, Bilim ve Sanat Merkezine (BİLSEM) devam eden çocukların anneleri ile mikrofinans desteği alan anneler ile kızlar oldu. Yaklaşık 3 gün süren kamp boyunca aileler, çeşitli etkinlik ve aktivitelere katılarak gönüllerince eğlendi. Denizin keyfini de çıkaran anneler ile kızları, ayrıca halk oyunları, müzik, matrak, hemsball, tiyatro gibi etkinliklere katılma imkanı buldu, akşam saatlerinde yakılan kamp ateşi etrafında buluştu.



Ailelerin eğlencesine ortak olan Başkan Gültak, otizmli çocuklarla da buluştu

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da eşi Behiye Gültak ile birlikte Kapızlı Kampında tatil yapan kadınları ve çocuklarını ziyaret ederek eğlencelerine ortak oldu. Başkan Gültak, kampın misafirlerinden Zeynep ile Ülkü adlı çocuklar için hazırlanan sürpriz doğum günü etkinliğine de katılarak, katıldıkları yaz kampını iki misafir adına daha da unutulmaz ve anlamlı kıldı.

Öte yandan Gültak; Adana, Erzurum, Van, Osmaniye, Isparta ve Mersin’den aileleri ile birlikte Silifke’ye gelen otizmli gençleri de Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Gençlik Spor İlçe Müdürü Mustafa Türe ve Silifke Belediye Başkanı Sadık Altınok ile birlikte misafir oldukları Kapızlı Gençlik Kampında ziyaret etti.

Burada otizmli gençler ve aileleri ile bir süre sohbet eden Gültak, engelli bireyler ve ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirterek 1016 Mayıs Engelliler Haftasını tebrik etti.

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