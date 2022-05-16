Başkan Seçer, ‘Bilinçli Spor’ etkinliğinde vatandaşlarla spor yaptı

– Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlediği ‘Bilinçli Spor’ etkinliğinde vatandaşlarla spor yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını renkli etkinliklerle kutluyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesinin organizasyonunda bugün sabah saatlerinde Kültür Park içerisindeki Survivor Parkı yanında ‘Bilinçli Spor’ etkinliği düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer de etkinliğe katılarak vatandaşlarla birlikte spor yaptı.

Etkinliğe; Büyükşehir Belediyesi bürokratları, daire başkanları ile Mersin merkez ve Tarsus’tan Büyükşehir Belediyesinin uzman spor eğitmenleri eşliğinde düzenli olarak egzersizler yapan spor grupları da katıldı. Spor etkinliği, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesinde çalışan uzman eğitmenler Serhat Taşman’ın ısınma egzersizleri, Yasemin Barutçu’nun koreografisi ve Cem Garip Aktarla’nın soğuma egzersizleri ile devam etti. Yaklaşık 1 saat süren etkinlik alkışlarla son buldu.



“19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun”

Sabahları düzenli olarak spor yaptığını ve ‘Bilinçli Spor’ etkinliğinden büyük keyif aldığını belirten Başkan Seçer, “Spor, beraber çok daha keyifli oluyor. İnsanlar psikolojik sıkıntıya, depresyona girdi mi psikoloğa giderler. Psikologlar şunu önerir; ‘İnsan içine çıkın. Dostlarınıza, arkadaşlarınıza gidin. İnsanlarla sohbet edin, beraber olun’. İnsanlarla bir arada olduğunuz zaman belki onu gözle göremezsiniz, elle tutamazsınız ama birbirinize pozitif enerji verirsiniz. Hele insanların gönlü, kalbi temizse bambaşka bir enerji alırsınız” diye konuştu.

Birbirinden güzel hocalar eşliğinde çok güzel bir egzersiz yaptıklarını söyleyen Seçer, etkinliğe katılan vatandaşlara, “Bugün bir arada olmamızın sebebi kim?” diye sordu. Vatandaşların, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk” cevabını vermeleri üzerine Seçer, “Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Haftası. Ne mutlu ki böyle bir Atamız var. Onun önderliğinde bizim ecdadımız, büyüklerimiz, dedelerimiz bu vatanı bize armağan etti. Onlara layık evlat olabilirsek ne mutlu bize. Zaten bizim uğraşımız o. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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