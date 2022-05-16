İzin dönüşü kazada ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Nuri PİR-Gülşah ÖZGEN/ ADANA,(DHA)- MERSİN'de izin dönüşü kullandığı otomobilin refüje çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Ergün Sert'in (34) cenazesi memleketi Adana'da toprağa verildi. Gamze Sert (27), eşinin fotoğrafına ve Türk bayrağına sarılarak mezarı başında gözyaşı döktü.

Kaza, dün saat 05.00 sıralarında Yenişehir ilçesi, Menteş Mahallesi'nde meydana geldi. Yıllık izin için geldiği memleketi Adana'dan Mersin'e dönen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timlerinde görevli polis memuru Ergün Sert'in kullandığı otomobil, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak refüje çarptı. Sağlık ekipleri, Sert'in, kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

EŞİ GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ

Ergün Sert'in cenazesi, dün emniyet müdürlüğünde yapılan törenin ardından bugün memleketi Adana'ya getirildi. Buruk Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından Sert'in cenazesi dualarla toprağa verildi. Polis memurunun 2,5 yıl önce evlendiği Gamze Sert ve ailesi mezarı başında uzun süre gözyaşı döktü. Gamze Sert, polis ekiplerinin verdiği Türk bayrağı ve eşinin fotoğrafına sarılarak mezarı başında ağıtlar yaktı. Güçlükle ayakta durabilen Sert, "Aşkım, benim aşkım. Sizlerden sadece dua bekliyorum" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Yenişehir Nuri PİR-Gülşah ÖZGEN

2022-05-16 13:11:16



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