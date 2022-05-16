19 Mayıs coşkusu Tarsus'ta doyasıya yaşanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

19 Mayıs coşkusu Tarsus'ta doyasıya yaşanacak

İHA

19 Mayıs coşkusu Tarsus'ta doyasıya yaşanacak

Mersin'in Tarsus İlçe Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı birbirinden farklı etkinliklerle kutlayacak. Gençlik ve Spor Bayramı için dolu dolu bir program hazırlayan Tarsus Belediyesi, düzenleyeceği etkinlikler ile 7’den 70’e tüm Tarsuslulara bayram coşkusu yaşatacak.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, 1921 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan etkinlikler ile Tarsus’ta coşkuyla kutlanacak. Gençlerin bayramlarını doya doya yaşayabilmesi için hazırlanan programlarda, doğa yürüyüşünden çeşitli konserlere, DJ gösterilerinden, renkli holi partiye kadar birçok keyifli etkinlik yer alacak. İlk olarak 19 Mayıs tarihinde Çamalan Mahallesi’nde Atatürk’ü anma yürüyüşü ile başlayan etkinliklerde vatandaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak doğanın keyfini spor ile yaşayacak. Ardından Cumhuriyet Meydanı’nda devam edecek olan etkinliklerde, Grup Refresh ve Defne Belediyesi Nazım Hikmet Korosu ile vatandaşlar müziğin tadını çıkaracak. 21 Mayıs tarihinde ise Mavi Rüyalar konseri, Akbal Müzik Topluluğu, Şehit Özdemir Fen Lisesi Topluluğu sahnede yerini alacak. Etkinlikler son olarak DJ Hüseyin Çınar eşliğinde renkli holi parti ile taçlanacak.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, bir 19 Mayıs'a daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş mücadelesi için Samsun’a çıktığı ve bağımsızlık meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs’ın 103’üncü yıl coşkusu doyasıya yaşansın diye hemşerilerimize dolu dolu bir program hazırladık. Gençliğimizin kıymeti bir yana spor ve sporcunun her daim yanında olmak için gösterdiğimiz çaba ile birlikte şimdiden 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı kutlarım. Tüm Tarsuslu vatandaşlarımızı 19 Mayıs’ın gururunu ve coşkusunu yaşamak üzere etkinliklerimize davet ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İzin dönüşü kazada ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER İzin dönüşü kazada ölen polis memuru son yolculuğuna ...
Akdeniz Belediyesi, çiftçilere verimli gübre kullanımı semineri başlatıyor
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi, çiftçilere verimli gübre ...
Akdeniz'in demir yumrukları dünya kupasına damga vurdu
YEREL HABERLER Akdeniz'in demir yumrukları dünya kupasına damga ...
MDOB, "Uyuyan Güzel" balesini sergileyecek
YEREL HABERLER MDOB, "Uyuyan Güzel" balesini sergileyecek
Başkan Seçer, ‘Bilinçli Spor’ etkinliğinde vatandaşlarla spor yaptı
YEREL HABERLER Başkan Seçer, ‘Bilinçli Spor’ etkinliğinde ...
Başkan Gültak, Kapızlı Kampındaki kadınlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Gültak, Kapızlı Kampındaki kadınlarla buluştu
Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde asfalt çalışmalarına hız verdi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde asfalt ...
Mersin polisi öğrencileri bilgilendiriyor
YEREL HABERLER Mersin polisi öğrencileri bilgilendiriyor
Mersin’de 19 Mayıs coşkusu Büyükşehir Belediyesinin Gençlik Kortejiyle başladı Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer de gençlerle birlikte yürüdü
YEREL HABERLER Mersin’de 19 Mayıs coşkusu Büyükşehir Belediyesinin ...
Savaştan kaçan Ukraynalılara Türkçe öğretiyor Rusya’nın saldırılarından kaçarak Mersin’e gelen Ukraynalılar, 5,5 yıldır kentte yaşayan Ukraynalı gönüllü öğretmenin açtığı kursta hem Türkçe öğreniyor hem de Türk kültürünü tanıyor Öğretmen Tanya Doygun: "Zevkle Türkçe öğreniyorlar"
YEREL HABERLER Savaştan kaçan Ukraynalılara Türkçe ...
Turfanda siyah incide hasat zamanı... İlk talep turizm bölgelerinden Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de örtü altında üretilen bölgenin 'siyah incisi' kara üzüm hasadı başladı Kilogram fiyatı 40 ile 50 TL arasında satılan kara üzüm üreticisini sevindirirken, ilk talebin ise turizm bölgelerindeki işletmelerden geldiği belirtildi
YEREL HABERLER Turfanda siyah incide hasat zamanı... İlk talep ...
Hırsızlık zanlısı çaldığı altınlarla birlikte yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık zanlısı çaldığı altınlarla birlikte ...
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Safiport oldu
YEREL HABERLER Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe ...
Şampiyon Fenerbahçe kupasını aldı Maçın ardından şampiyonluk coşkusu yaşayan sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk kupasını da aldı
YEREL HABERLER Şampiyon Fenerbahçe kupasını aldı Maçın ardından ...
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off: Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 71 - Fenerbahçe Safiport: 97
YEREL HABERLER Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon ...
Mersin'de trafik kazasında ölen polis memuru için tören düzenlendi
YEREL HABERLER Mersin'de trafik kazasında ölen polis memuru için ...
Polis memuru, izin dönüşü trafik kazasında öldü
YEREL HABERLER Polis memuru, izin dönüşü trafik kazasında öldü
Öğrenci taşıyan otobüs üst geçide takıldı
YEREL HABERLER Öğrenci taşıyan otobüs üst geçide takıldı
Mersin'de Engelliler Haftasında etkinlik düzenlendi
YEREL HABERLER Mersin'de Engelliler Haftasında etkinlik düzenlendi
Öğrenci taşıyan tur otobüsü üst geçide sıkıştı
YEREL HABERLER Öğrenci taşıyan tur otobüsü üst geçide sıkıştı
Türkiye'nin muhtarları Tarsus'ta buluştu
YEREL HABERLER Türkiye'nin muhtarları Tarsus'ta buluştu
Mersin'de 300 noktaya daha 'kullanılmış tekstil kumbarası' yerleştiriliyor
YEREL HABERLER Mersin'de 300 noktaya daha 'kullanılmış tekstil ...
Belediye otobüsü şoförlerinden örnek davranış Mersin'de yolculuk yaptığı 2 ayrı belediye otobüsünde para düşüren 76 yaşındaki kadının paraları eksiksiz olarak bulunarak kendisine teslim edildi
YEREL HABERLER Belediye otobüsü şoförlerinden örnek ...
İztalya ile çocuklar doğaya dokunacak
YEREL HABERLER İztalya ile çocuklar doğaya dokunacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.