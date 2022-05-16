19 Mayıs coşkusu Tarsus'ta doyasıya yaşanacak

Mersin'in Tarsus İlçe Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı birbirinden farklı etkinliklerle kutlayacak. Gençlik ve Spor Bayramı için dolu dolu bir program hazırlayan Tarsus Belediyesi, düzenleyeceği etkinlikler ile 7’den 70’e tüm Tarsuslulara bayram coşkusu yaşatacak.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, 1921 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan etkinlikler ile Tarsus’ta coşkuyla kutlanacak. Gençlerin bayramlarını doya doya yaşayabilmesi için hazırlanan programlarda, doğa yürüyüşünden çeşitli konserlere, DJ gösterilerinden, renkli holi partiye kadar birçok keyifli etkinlik yer alacak. İlk olarak 19 Mayıs tarihinde Çamalan Mahallesi’nde Atatürk’ü anma yürüyüşü ile başlayan etkinliklerde vatandaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak doğanın keyfini spor ile yaşayacak. Ardından Cumhuriyet Meydanı’nda devam edecek olan etkinliklerde, Grup Refresh ve Defne Belediyesi Nazım Hikmet Korosu ile vatandaşlar müziğin tadını çıkaracak. 21 Mayıs tarihinde ise Mavi Rüyalar konseri, Akbal Müzik Topluluğu, Şehit Özdemir Fen Lisesi Topluluğu sahnede yerini alacak. Etkinlikler son olarak DJ Hüseyin Çınar eşliğinde renkli holi parti ile taçlanacak.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, bir 19 Mayıs'a daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş mücadelesi için Samsun’a çıktığı ve bağımsızlık meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs’ın 103’üncü yıl coşkusu doyasıya yaşansın diye hemşerilerimize dolu dolu bir program hazırladık. Gençliğimizin kıymeti bir yana spor ve sporcunun her daim yanında olmak için gösterdiğimiz çaba ile birlikte şimdiden 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı kutlarım. Tüm Tarsuslu vatandaşlarımızı 19 Mayıs’ın gururunu ve coşkusunu yaşamak üzere etkinliklerimize davet ediyorum" dedi.

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