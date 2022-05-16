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Yeşil Meslekler Sürdürülebilir Gelecek Fuarı, gençlere ışık tutacak Başkan Yılmaz: "Eminim siz gençlerimiz, dünyayı daha güzel bir yer haline getireceksiniz"

İHA

Yeşil Meslekler Sürdürülebilir Gelecek Fuarı, gençlere ışık tutacak Başkan Yılmaz: "Eminim siz gençlerimiz, dünyayı daha güzel bir yer haline getireceksiniz"

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin, Mersin il Milli Eğitim Müdürlüğü Kariyer Geliştirme ve Uygulama Merkezi (KARGEM) iş birliği ile düzenlendiği Yeşil Meslekler Sürdürülebilir Gelecek Fuarı’nın açılışı Toros Üniversitesi’nde gerçekleşti.
Avrupa Mesleki Beceriler Haftası kapsamında hayata geçen Yeşil Meslekler Sürdürülebilir Gelecek Fuarı, Toros Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü’nde 2 gün sürecek. Sürdürülebilirlik ve geleceğin meslekleri üzerine eğitimlerin ve söyleşilerin yanı sıra meslek liseleri öğrencilerinin stantlarının bulunduğu fuarda, 4’üncü sıfır atık belgesini alan Toroslar Belediyesi de 'sıfır atık çalışmaları ile atıl camların değerlendirildiği TORTEK Cam Füzyon Atölyesinin standıyla yerini aldı. Fuarın açılışı, Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Proje Koordinatörü Halil Emre Seçgin, Mersin İl Milli Eğitim Müdür Vekili Kamil Çelebiyılmaz, akademisyenler, öğretmenler, üniversite ve meslek lisesi öğrencileri katıldı. Programın açılışında konuşan Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kariyer Geliştirme ve Uygulama Merkezi Proje Koordinatörü Aynur Evecen Gezici, "Burada geleceğin iş insanları oturuyor. Sizler de gelecekte çevrenize etki oluşturun ve büyük işler yapın diye bu fuarı çok önemsiyoruz” dedi.
Proje Koordinatörü Betül Turhan da sürdürülebilir bir değişim ve etki yaratmanın önemine değinerek, "Gençlerin hayatında gelecek planları yaparken hem kendileri, hem dünya için nasıl faydalı olabileceklerinin farkındalığını burada oluşturmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Daha sonra söz alan Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Proje Koordinatörü Halil Emre Seçgin ise “Avrupa Mesleki Beceriler Haftası, mesleki eğitimin tüm paydaşlarının bir araya geldiği bir çatı ve etkinlikler bütünüdür. Avrupa'da düzenlenen bu etkinlikte ülkemiz de önemli bir rol oynuyor. Bununla gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.
İl Milli Eğitim Müdür Vekili Kamil Çelebiyılmaz da Avrupa Mesleki Beceriler Haftası kapsamında Türkiye'de “Yeşil Meslekler ve Sürdürülebilir Geleceğin” tema olarak belirlendiğini kaydederek, "Yaşanılabilir bir dünya, güzel bir gelecek, dünyaya, Türkiye'ye sahip çıkabilmek, bu özverili çalışmaları ve meslekleri hakkıyla yapabilmek için mesleki becerileri de en iyi şekilde geliştirebilmemiz gerekiyor. Bizlere bu fırsatı sunan Toros Üniversitemize ve her zaman katkıda bulunan Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür ederiz” diye konuştu.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, gençlerin enerjisinin kendilerine her zaman güç kattığına dikkat çekerek, "Yeşil Meslekler ve Sürdürülebilir Gelecek aktif, sosyal ve topluma faydalı bir insan olmayı gerektirir. Gökyüzünde, toprakta, suda binlerce yıldır ortadan kaybolmayan maddeler var. Çevremiz, tüketim ürünleriyle hızlı kirleniyor. Siz de sürdürülebilir bir sistemle dünyamızın daha temiz ve güzel bir yer olması için emek sarf ediyorsanız çözümün bir parçasısınız. Çevreyi kirletmeden, sıfır atıkla, kullandığımız maddelerin ve ürünlerin tamamını geri dönüşüme kazandırarak dünyamızın mevcut halini korur ve daha da iyileştirebiliriz. Farkındaysanız, sürdürülebirlik çok önemli. Bunu gerçekleştirmeye devam edersek fonksiyonel olabiliriz. Ben de hukuk okumuş ve yıllardır özel sektörde çalışmış bir ağabeyiniz olarak sürdürülebirliği kullanıyorum” dedi.

"İşin özünde saygı var"
Yeşil Meslekler ve Sürdürülebilir Gelecek Projesinin her açıdan fayda sağlayacağını vurgulayan Yılmaz, "Gökyüzü, toprak, denizler, göller, sular sadece bizim değil dünyada yaşayan bütün canlıların. İşin özünde saygı var. Birbirimize, tüm canlılara ve varlıklara saygı. Bizler de sizleri sadece bizim çocuklarımız olduğunuz ve geleceğimiz olduğunuz için seviyoruz. Bu nedenle bu projenin amacına ulaşacağından hiç şüphemiz yok. Eminim siz gençlerimiz, dünyayı daha güzel bir yer haline getireceksiniz. Burası yeni bir güzelliğin başlangıcı olsun ve hep devam etsin” şeklinde konuştu.
Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz de Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a gençlerin geleceğine yönelik sunduğu değerli çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, “Sizleri üniversitemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Gençlerimizin her konuda yanınızdayız” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Başkan Yılmaz, Rektör Arıöz ile birlikte Toros Üniversitesi’nin kampüsünde bulunan stantları gezerek, öğrencilerin çalışmalarını inceledi.

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