Mersin polisi günübirlik evleri denetledi

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Mersin polisi, 138 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak 494 günübirlik evi denetleyerek, eksiği bulunan 7 tesise idari para cezası uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde faaliyet gösteren günübirlik evlerde denetim yapıldı. 58 ekip, 138 personelin katılımıyla 494 günübirlik evde denetim yapan ekipler, evlerin evraklarını tek tek kontrol etti.

Yapılan denetimler sonucunda eksiklikleri bulunan merkez Yenişehir ilçesinde 5, Erdemli ilçesinde 2 tesise idari para cezası uygulandı.

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