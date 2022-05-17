Başkan Yılmaz: “Amacımız vatan, millet sevgisiyle yetişmiş bir gençlik” Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, İçel Anadolu Lisesi öğrencilerini Kuvayimilliye Karargahı’nda ağırladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yılmaz: “Amacımız vatan, millet sevgisiyle yetişmiş bir gençlik” Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, İçel Anadolu Lisesi öğrencilerini Kuvayimilliye Karargahı’nda ağırladı

İHA

Başkan Yılmaz: “Amacımız vatan, millet sevgisiyle yetişmiş bir gençlik” Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, İçel Anadolu Lisesi öğrencilerini Kuvayimilliye Karargahı’nda ağırladı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası kapsamında İçel Anadolu Lisesi öğrencilerini Kuvayimilliye Karargahı’nda ağırladı.
Kendisi de İçel Anadolu Lisesi mezunu olan Başkan Yılmaz, Okul Müdürü Yusuf Ada ve Edebiyat Öğretmeni Servet Hasan Kuş’un da katıldığı etkinlikte, gençleri tek tek karşıladı. İçel Anadolu Lisesi öğrencisi Feride Nisanur Yıldırım, yanında getirdiği Türk Bayrağı’nı Başkan Yılmaz’a teslim ederek, "Şehitlerimizin kanıyla sulanan ve bağımsızlığımızı temsil eden bu bayrağı, hizmet vererek dalgalandırmak için teslim ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Okul Müdürü Yusuf Ada ise kendilerini Kuvayimilliye Karargahı’nda ağırladığı için Başkan Yılmaz’a teşekkür ederek, "1994 okulumuz mezunu Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz tarafından restore edilerek açılan bu karargahı öğrencilerimizle ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduk. Başkanımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Kuvayi Milliye kentine yakışan Kuvayimilliye Karargahımız, milli irademizin sembolüdür”
Başkan Yılmaz ise Kuvayimilliye Karargahı’nı 3 Ocak Mersin'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 100’üncü yıl dönümünde açtıklarını kaydederek, "3 yıldır Toroslar Belediye Başkanlığı görevini yürütüyorum. Burası bizim için çok önemli. Birliğimizin, beraberliğimizin, milli irademizin ve milli şuurumuzun bir sembolü olan bu karargahı restore ederek Mersinimizin Kurtuluşunun 100’üncü yılında kentimize kazandırdık” dedi.
Milli mücadele çalışmalarına karargahlık etmiş, iki kattan oluşan yaklaşık 200 yıllık binanın geçmişi ile ilgili bilgiler de veren Yılmaz, "Burası önce ev olarak yapılmış. 1918 yılında Fransız ve İngilizler Mersin’e asker çıkardılar. Bölgedeki tüm illeri, Mersin’den çıkardıkları askerlerle işgal ettiler. Fransız kuvvetleri, bu binayı işgal ettikleri yaklaşık 2 buçuk yıl boyunca karargah olarak kullandılar. Daha sonra Kuvayi Milliyeciler bir araya geldi. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışından sonra da Kuvayi Milliye Dernekleri birleştiler ve vatan savunması yaptılar. Fransızlar, Mersin’i terk ettikten sonra 3 Ocak 1922’de burası Kuvayimilliye Karargahı olarak kullanılmaya başlandı ve devam etti. Biz şunu gördük, 2 buçuk yıl kadar burada Fransız bayrağı dalgalandı ve onun üstüne dedelerimiz tarafından Türk Bayrağı çekildi. Benim dedem de Kurtuluş Savaşı gazisidir. Biz de onlardan aldığımız bayrağı aynı şekilde taşımaya ve bu misyonu devam ettirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.
Mersin gibi kurtuluş mücadelesi verilmiş bir şehirde Kuvayimilliye Müzesi’nin olmamasını bir eksiklik olarak gördüklerini belirten Yılmaz, "Verilen bu mücadelenin bilinmesi, anlaşılması ve buna devam edilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Ülkemizi bölmek, parçalamak, işgal etmek çabası aynı şekilde devam ediyor. Bir taraftan da kültür emperyalizmi devam ediyor. Buna karşı uyanık olmamız gerektiğinden ve bu konuya önem verdiğimizden dolayı bu karargahı düzenledik. Bu vesileyle geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” şeklinde konuştu.
İçel Anadolu Liseli olmanın bir ayrıcalık olduğunu vurgulayan Yılmaz, gençleri Toroslar’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu da sözlerine ekledi.
Yılmaz daha sonra Okul Müdürü Yusuf Ada ile Edebiyat Öğretmeni Servet Hasan Kuş’a, Türk dili, kültürü ve tarihinin en değerli anıtlarından olan Orhun Yazıtları’nın minyatür örneğini hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mezitli’de 19 Mayıs bu yıl da meşaleli yürüyüşle kutlanacak
YEREL HABERLER Mezitli’de 19 Mayıs bu yıl da meşaleli yürüyüşle ...
Evlenme teklifini kabul etmeyen Sinem'i öldürüp, intihar etti
YEREL HABERLER Evlenme teklifini kabul etmeyen Sinem'i öldürüp, ...
"Barbaros Şansal ile Bir Küçük Türkiye Hikayesi" Mersinlilerle buluşacak
YEREL HABERLER "Barbaros Şansal ile Bir Küçük Türkiye Hikayesi" ...
Tez-Koop İş Sendikası üyeleri, Mersin Üniversitesi yönetimini protesto etti Tez-Koop İş Sendikası üyeleri, ekonomik ve sosyal haklarının geriye götürülmek istendiğini ve sendikadan istifa ettirilmeye çalışıldıklarını iddia etti Attıkları sloganlarla tepkilerini dile getiren işçiler, toplu iş sözleşmesinden elde edilen haklarının uygulanmasını istedi
YEREL HABERLER Tez-Koop İş Sendikası üyeleri, Mersin Üniversitesi ...
PKK'ya finans sağlayanlara operasyonda 10 gözaltı
YEREL HABERLER PKK'ya finans sağlayanlara operasyonda 10 gözaltı
AK Parti'li Yılmaz'dan 'gençlik merkezi' müjdesi
YEREL HABERLER AK Parti'li Yılmaz'dan 'gençlik merkezi' müjdesi
PKK'ya finans sağlayan şüphelilere operasyon: 10 gözaltı
YEREL HABERLER PKK'ya finans sağlayan şüphelilere operasyon: 10 ...
Dr. Dt. Şimşek: “Diş ağrısını ihmal etmeyin”
YEREL HABERLER Dr. Dt. Şimşek: “Diş ağrısını ihmal etmeyin”
Akdeniz zabıtası marketlerde fiyat-etiket denetimi yaptı
YEREL HABERLER Akdeniz zabıtası marketlerde fiyat-etiket denetimi ...
Tarsus İdman Yurdu meşalelerle karşılandı
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu meşalelerle karşılandı
Ahmet Şimşek Ortaokulu Robotik Kodlama Atölyesi törenle açıldı
YEREL HABERLER Ahmet Şimşek Ortaokulu Robotik Kodlama Atölyesi ...
Binlerce yıllık kültür mirası defineciler tarafından tahrip ediliyor
YEREL HABERLER Binlerce yıllık kültür mirası defineciler tarafından ...
Mersin polisi günübirlik evleri denetledi
YEREL HABERLER Mersin polisi günübirlik evleri denetledi
Mezitli Belediyesinde toplu iş sözleşmesi sevinci
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesinde toplu iş sözleşmesi sevinci
Vatandaşlar Siberay projesi konusunda bilgilendirildi
YEREL HABERLER Vatandaşlar Siberay projesi konusunda bilgilendirildi
Mersin'de 5 ton 250 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 5 ton 250 kilogram kaçak akaryakıt ele ...
Tarsus Belediyesinden kadınlara Kapadokya gezisi
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesinden kadınlara Kapadokya gezisi
Nükleer, düşük maliyetli ve sıfır emisyonlu elektrik sistemlerinin anahtarı olabilir Son analizlere göre nükleer, karbon emisyonlarını ortadan kaldırmanın en ucuz yolu Mersin’de Rosatom’un inşa ettiği Akkuyu NGS’nin, yılda 17 milyon ton karbondioksit salınımını engelleyebileceği öngörülüyor
YEREL HABERLER Nükleer, düşük maliyetli ve sıfır emisyonlu elektrik ...
Protezi ile hayallerinin peşinden koşuyor Trafik kazasında ayağını kaybeden Hüseyin, Türkiye’nin Usain Bolt’u olmak istiyor Atlet Hüseyin Ergün: “Hedefim Türkiye’yi yurt dışında temsil etmek”
YEREL HABERLER Protezi ile hayallerinin peşinden koşuyor Trafik ...
Evimiz Atölye kursunu tamamlayan kadınlara sertifikaları verildi Mersin Büyükşehir Belediyesinin kadınların evdeki gizli iş gücünü açığa çıkarmak, ekonomik olarak onlara katkı sunmak ve sosyalleşmelerine destek sağlamak amacıyla Mersinden Kadın Kooperatifi ile hayata geçirdiği 'Evimiz Atölye' projesi, her geçen gün büyüyerek daha çok kadına ulaşıyor
YEREL HABERLER Evimiz Atölye kursunu tamamlayan kadınlara ...
Mersin'de 'Entegre Çocuk Politika Belgesi' için çalışmalara başlandı
YEREL HABERLER Mersin'de 'Entegre Çocuk Politika Belgesi' için ...
Seçer: "Mersin'in, sadece Türkiye'de değil dünyada sportif faaliyetlerle anılsın istiyoruz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, spor camiasıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Seçer: "Mersin'in, sadece Türkiye'de değil dünyada ...
Mersin'de heyecanlandıran keşif: Çoban keçi ararken, milattan önceki yazılı tasvirleri bulmuş Keçi kayalıklardan düşünce ortaya çıkan tarihi bölgede TDK Yazıt Bilimi Kolu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz keşif yaptı, onlarca kişi de bölgeyi görmeye gitti TDK Yazıt Bilimi Kolu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz: "Burada boya ile yapılmış kaya üstü tasvirler görüyoruz" "Milattan önce olarak tarihlendirme mümkün. Biz şu an ciddi bir şekilde yüzey araştırması yaptık" "Her tarihi eser, her epigrafik belge bunlar bulundukları yerin tapu senetleridir. Bunlar insanlık tarihinin en eski yazılı belgeleridir"
YEREL HABERLER Mersin'de heyecanlandıran keşif: Çoban keçi ararken, ...
Akdeniz Mesleki Eğitim Atölyeleri 2. grup başvuruları başladı
YEREL HABERLER Akdeniz Mesleki Eğitim Atölyeleri 2. grup başvuruları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.