Seçer: “Türkiye’de sosyal politikalar denildiği zaman Mersin akla geliyor” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Sivil Toplum Buluşmalarının 5’inci oturumunda kentteki meslek odaları temsilcileri ile bir araya geldi Seçer: “Mersin Büyükşehir Belediyesi hiçbir projesini oya tahvil ederek yapmıyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seçer: “Türkiye’de sosyal politikalar denildiği zaman Mersin akla geliyor” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Sivil Toplum Buluşmalarının 5’inci oturumunda kentteki meslek odaları temsilcileri ile bir araya geldi Seçer: “Mersin Büyükşehir Belediyesi hiçbir projesini oya tahvil ederek yapmıyor”

İHA

Seçer: “Türkiye’de sosyal politikalar denildiği zaman Mersin akla geliyor” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Sivil Toplum Buluşmalarının 5’inci oturumunda kentteki meslek odaları temsilcileri ile bir araya geldi Seçer: “Mersin Büyükşehir Belediyesi hiçbir projesini oya tahvil ederek yapmıyor”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meslek odaları temsilcileri ile bir araya geldiği buluşmada, hiçbir projeyi oya tahvil ederek yapmadıklarını belirterek, “Türkiye’de ses getiren sosyal politikaları uygulayan bir belediyeyiz. Türkiye’de Mersin Büyükşehir denildiği zaman sosyal politikalar akla geliyor ya da sosyal politikalar denildiği zaman Mersin akla geliyor” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Sivil Toplum Buluşmalarının 5’inci oturumunda kentteki meslek odaları temsilcileri ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen buluşmada, Mersin’e hizmet sunmak adına fikir alışverişinde bulunulurken, meslek odalarından temsilciler öneri ve taleplerini dile getirdi.

“Sizlerin de vasıtasıyla birçok şeyi görebiliyorum”
Başkan Seçer, buluşmada yaptığı konuşmada, yönetim olarak kente dair alacakları kararlarda sivil toplum kuruluşları ile fikir alışverişinde bulunmanın kendilerine önemli kazanımlar sağladığını ifade ederek, 2020 yılında başlattıkları sivil toplum kuruluşu buluşmalarını önemsediklerini söyledi. Seçer, “Biz bu toplantıları yasak savmak için değil, gerçekten sizlerden faydalanmak için yapıyoruz ve bu toplantıları geleneksel hale getirmek istiyoruz. Sizlerin de vasıtasıyla birçok şeyi görebiliyorum ya da karar alırken sizlerin de görüşlerine başvuruyorum. Hiç aklımıza gelmeyen bir öneriyi sizler söyleyebiliyorsunuz” diye konuştu.
Büyük önem verdikleri Teksin’e ilişkin de konuşan Başkan Seçer, haftada en az 15 bin çağrı aldıklarını belirterek, “Genel anlamda Teksin uygulamasını daha da yaygınlaştırmak istiyoruz” diyerek, katılımcılara uygulamayı telefonlarına indirmeleri çağrısında bulundu.

“Mersin Büyükşehir Belediyesi hiçbir projesini oya tahvil ederek yapmıyor”
Tarımsal hizmetlere dair de bilgiler veren Seçer, tarıma 3 yılda 68 milyon lira destek verdiklerini anımsatarak, Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim projesini, “Yılda 60 aileyi hayvan işletmecisi haline getiriyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi hiçbir projesini oya tahvil ederek yapmıyor” cümleleriyle anlattı. Kazanç Projesine de değinen Seçer, hayata geçirdikleri her projenin sonuç odaklı olduğunu vurguladı. İstihdamda olduğu gibi hayata geçirdikleri projelerde de kadınlara pozitif ayrımcı bir anlayışla yaklaştıklarını vurgulayan Seçer, “Türkiye’de ses getiren, sosyal politikaları uygulayan bir belediyeyiz. Türkiye’de Mersin Büyükşehir denildiği zaman sosyal politikalar akla geliyor ya da tam tersi sosyal politikalar denildiği zaman Mersin akla geliyor” ifadelerini kullandı.
Pandemi döneminde fedakarca mücadele ederek yaşamını yitiren kahraman sağlık emekçilerinin anılacağı bir pandemi anıtının yapımı yönünde kendilerine sunulan talebi olumlu yanıtlayan Seçer, yakın zamanda bu anıtın yapımı için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

“Biyokütle tesisi kuruyoruz”
Çevreci çalışmalardan da söz eden Başkan Seçer, Tarsus OSB’de 100 dönümlük bir alanı 2019 yılında satın aldıklarını belirterek, “O alanın 20 dönümüne biyokütle tesisi kuruyoruz. İlgili firmayla da mutabakatı sağladık. Özellikle bizim budamalarda elde ettiğimiz atıklar peyzaj çalışmalarında çok sorun oluyordu. İlçe belediyelerinin de öyle. Bir de Hal’deki sebze atıkları var. Onları da ekonomiye bir değer olarak katacağız, çünkü elektrik enerjisi üreteceğiz. Böyle güzel bir çalışmamız var. Çevre yatırımlarımız da var” diye konuştu.
Seçer, bir firmayla yaptıkları protokol gereği Karaduvar'da derin deşarjı yapılan arıtılmış suyun artık sanayide kullanılacağını da söyledi.
Buluşmaya katılan meslek odalarının temsilcileri de bu tür toplantıların sivil toplum kuruluşlarının fikirlerinin alınması açısından önemli olduğunu belirterek, çok olumlu bulduklarını ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Seçer: "5 yılda toplam yatırım tutarımız 4 milyar 635 milyon lira" “Karaduvar atıksu arıtma tesisine biz gelene kadar bir fiske bile vurulmamış”
YEREL HABERLER Başkan Seçer: "5 yılda toplam yatırım tutarımız 4 ...
Evlenme teklifini kabul etmeyen Sinem'i öldürüp, intihar etti / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Evlenme teklifini kabul etmeyen Sinem'i öldürüp, ...
Mezitli’de 19 Mayıs bu yıl da meşaleli yürüyüşle kutlanacak
YEREL HABERLER Mezitli’de 19 Mayıs bu yıl da meşaleli yürüyüşle ...
Başkan Yılmaz: “Amacımız vatan, millet sevgisiyle yetişmiş bir gençlik” Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, İçel Anadolu Lisesi öğrencilerini Kuvayimilliye Karargahı’nda ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: “Amacımız vatan, millet sevgisiyle ...
Evlenme teklifini kabul etmeyen Sinem'i öldürüp, intihar etti
YEREL HABERLER Evlenme teklifini kabul etmeyen Sinem'i öldürüp, ...
"Barbaros Şansal ile Bir Küçük Türkiye Hikayesi" Mersinlilerle buluşacak
YEREL HABERLER "Barbaros Şansal ile Bir Küçük Türkiye Hikayesi" ...
Tez-Koop İş Sendikası üyeleri, Mersin Üniversitesi yönetimini protesto etti Tez-Koop İş Sendikası üyeleri, ekonomik ve sosyal haklarının geriye götürülmek istendiğini ve sendikadan istifa ettirilmeye çalışıldıklarını iddia etti Attıkları sloganlarla tepkilerini dile getiren işçiler, toplu iş sözleşmesinden elde edilen haklarının uygulanmasını istedi
YEREL HABERLER Tez-Koop İş Sendikası üyeleri, Mersin Üniversitesi ...
PKK'ya finans sağlayanlara operasyonda 10 gözaltı
YEREL HABERLER PKK'ya finans sağlayanlara operasyonda 10 gözaltı
AK Parti'li Yılmaz'dan 'gençlik merkezi' müjdesi
YEREL HABERLER AK Parti'li Yılmaz'dan 'gençlik merkezi' müjdesi
PKK'ya finans sağlayan şüphelilere operasyon: 10 gözaltı
YEREL HABERLER PKK'ya finans sağlayan şüphelilere operasyon: 10 ...
Dr. Dt. Şimşek: “Diş ağrısını ihmal etmeyin”
YEREL HABERLER Dr. Dt. Şimşek: “Diş ağrısını ihmal etmeyin”
Akdeniz zabıtası marketlerde fiyat-etiket denetimi yaptı
YEREL HABERLER Akdeniz zabıtası marketlerde fiyat-etiket denetimi ...
Tarsus İdman Yurdu meşalelerle karşılandı
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu meşalelerle karşılandı
Ahmet Şimşek Ortaokulu Robotik Kodlama Atölyesi törenle açıldı
YEREL HABERLER Ahmet Şimşek Ortaokulu Robotik Kodlama Atölyesi ...
Binlerce yıllık kültür mirası defineciler tarafından tahrip ediliyor
YEREL HABERLER Binlerce yıllık kültür mirası defineciler tarafından ...
Mersin polisi günübirlik evleri denetledi
YEREL HABERLER Mersin polisi günübirlik evleri denetledi
Mezitli Belediyesinde toplu iş sözleşmesi sevinci
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesinde toplu iş sözleşmesi sevinci
Vatandaşlar Siberay projesi konusunda bilgilendirildi
YEREL HABERLER Vatandaşlar Siberay projesi konusunda bilgilendirildi
Mersin'de 5 ton 250 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 5 ton 250 kilogram kaçak akaryakıt ele ...
Tarsus Belediyesinden kadınlara Kapadokya gezisi
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesinden kadınlara Kapadokya gezisi
Nükleer, düşük maliyetli ve sıfır emisyonlu elektrik sistemlerinin anahtarı olabilir Son analizlere göre nükleer, karbon emisyonlarını ortadan kaldırmanın en ucuz yolu Mersin’de Rosatom’un inşa ettiği Akkuyu NGS’nin, yılda 17 milyon ton karbondioksit salınımını engelleyebileceği öngörülüyor
YEREL HABERLER Nükleer, düşük maliyetli ve sıfır emisyonlu elektrik ...
Protezi ile hayallerinin peşinden koşuyor Trafik kazasında ayağını kaybeden Hüseyin, Türkiye’nin Usain Bolt’u olmak istiyor Atlet Hüseyin Ergün: “Hedefim Türkiye’yi yurt dışında temsil etmek”
YEREL HABERLER Protezi ile hayallerinin peşinden koşuyor Trafik ...
Evimiz Atölye kursunu tamamlayan kadınlara sertifikaları verildi Mersin Büyükşehir Belediyesinin kadınların evdeki gizli iş gücünü açığa çıkarmak, ekonomik olarak onlara katkı sunmak ve sosyalleşmelerine destek sağlamak amacıyla Mersinden Kadın Kooperatifi ile hayata geçirdiği 'Evimiz Atölye' projesi, her geçen gün büyüyerek daha çok kadına ulaşıyor
YEREL HABERLER Evimiz Atölye kursunu tamamlayan kadınlara ...
Mersin'de 'Entegre Çocuk Politika Belgesi' için çalışmalara başlandı
YEREL HABERLER Mersin'de 'Entegre Çocuk Politika Belgesi' için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.