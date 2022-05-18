Apartmandan bisiklet hırsızlığı kamerada



Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de gündüz saatlerinde bir apartmana giren şüphelinin bisiklet çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında bir apartmanın giriş katına gelen şüpheli, merdivenin altında duran bisikleti alarak kaçtı. Bisikletinin yerinde olmadığını fark eden apartman sakini, güvenlik kameralarını inceledi ve hırsızlığı görerek polise şikayetçi oldu. Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çevredekilere aldırış etmeden apartmana gelen şüpheli, etrafta kimsenin olup olmadığını kontrol ediyor. Kimsenin olmadığını gören şüpheli, merdivenin altında duran bisikleti alarak apartmandan çıkıyor. (DHA)

FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Toroslar Soner AYDIN

2022-05-18 13:21:46



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