Türk voleybolunda 'beyaz kart' ilk kez gösterildi



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)TÜRKİYE Voleybol Federasyonu (TVF), "Temiz Oyun, İyi Davranış; Beyaz Kart Projesi" kapsamında Yenişehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası'nda, sportmen davranışlar gösteren sporculara 'Beyaz Kart' göstermeye başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), 'Temiz Oyun, İyi Davranış; Beyaz Kart Projesi´ni Yenişehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlediği Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası´nda hayata geçirdi. Proje kapsamında Fair-Play çerçevesinde sportmen davranışlar gösteren sporculara beyaz kart verilecek ve turnuva sonunda en çok beyaz kart alan sporcular ödüllendirilecek.

Yenişehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu(TVF) iş birliğiyle bu yıl Yenişehir´de yapılan Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası heyecanı devam ediyor. Bugün başlayan Küçük Kızlar ve Midi Erkekler kategorilerinde ise ilk kez Beyaz Kart Projesi hayata geçti. Uygulama kapsamında maç esnasında sportmen davranışlar sergileyen sporculara Beyaz Kart verilecek.

Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu Genel Sekreteri Meral Taşpınar tarafından maç öncesinde hakemlere Beyaz Kart Projesi hakkında eğitim verildi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Eğitim salonundan görüntü

Eğitime katılan hakemlerden genel ve detay

Genel Sekreter Meral Taşpınar konuşurken

Genel Sekreteri Meral Taşpınar kart gösterme şeklini anlatırken

Karşılaşma görüntüsü

Karşılaşma sırasında hakem beyaz kart gösterirken DHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN

2022-05-18 16:16:09



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