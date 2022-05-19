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Başkan Seçer: "Belediyenin borcu 1 milyar 537 milyon lira" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Helikopter satışından yaklaşık 5 milyon lira kar ettik"

İHA

Başkan Seçer: "Belediyenin borcu 1 milyar 537 milyon lira" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Helikopter satışından yaklaşık 5 milyon lira kar ettik"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 30 Nisan 2022 tarihi itibariyle belediyenin toplam borcunun 1 milyar 537 milyon lira olduğunu açıkladı.
Büyükşehir Belediye Meclisinin 2022 Yılı Mayıs Ayı 2. Birleşim Toplantısı, Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında komisyonlara havale edilen 27, idareden gelen 4 olmak üzere toplam 31 madde görüşüldü.
3.5 milyon dolara alınan helikopter 1 milyon 190 bin dolara satıldı
Mecliste önceki dönem satın alınan helikopter de gündeme geldi. Helikopterin 5 Nisan 2018’de 14 milyon 278 bin liraya satın alındığını ifade eden Başkan Seçer, “1 milyon 190 bin dolara helikopter satıldı. Yani 19 milyon liraya helikopteri sattık. Çıktık açık ihaleye, ilgilenen de pek olmadı zaten. Giren de muhammen bedelinin biraz üzerine çıktı. Yaklaşık 5 milyon lira kar etmişiz. Kaça almışız biliyor musunuz? 3,5 milyon dolara almışız. Ben bir mukayese yapıyorum. Şimdi Mersin Büyükşehir Belediyesi bu helikopterden kar mı etti, zarar mı etti? 3,5 milyon dolara aldı, 1 milyon 190 bin dolara sattı. Tablo budur” dedi.
Bu konuda soru yönelten meclis üyelerine de seslenen Başkan Seçer, “Ne güzel bana sorular soruyorsunuz, didik didik ediyorsunuz. Takdirle karşılıyorum siz görevinizi yapıyorsunuz. Ama diyorum ki, bunun hesabını benden sorarken, bu sorunu kucağıma bırakanlara zamanında, iktidar koltuğunda otururken, ‘Siz 3,5 milyon dolara bu helikopteri niye alıyorsunuz?’ diye sordunuz mu? ‘Bu heliportu güncel rakamla o günün 2,5 milyon lira, bugünün 10 milyon lirasına nasıl yapıyorsunuz’? Bakın, helipedi de yeni öğrendim. 8 noktada Çamlıyayla, Güzeloluk, Mut, Gülnar, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Taşucu’nda siz bu helipedleri yaparken, bugünün parasıyla milyonlarca lira inşaat maliyetine katlanıyorsunuz ve şu anda orada keçiler otluyor. Bunu sordunuz mu, denetlediniz mi? 2 milyar 250 milyon bu borçlar önüme konarken, ‘2018 Aralık’ında yüzde 31,5 tefeci faizine bu parayı alıp nereye vereceksiniz, seçime 3 ay var’ dediniz mi? Demediniz” ifadelerini kullandı.

Seçer, mali tabloyu açıkladı
Meclis toplantısında, Mersin Büyükşehir Belediyesi 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konu oylandı. Başkan Seçer, konuyla ilgili 20202021 yılları gelir gider mukayese tablosu, aylık sabit giderler tablosu, banka kredileri icmal tablosu, güncel borç icmali ve Mersin Büyükşehir Belediyesi borçlar icmali gibi konular hakkında meclis üyelerini detaylı bilgilendirdi, sunum yaptı. Seçer, “2021 yılında gelir bütçemiz tahmini olarak 2 milyar 485 milyon olarak belirlenmişti. Gerçekleşen bütçemiz 2 milyar 480 milyon 521 bin lira. Yani tahmin ettiğimiz gelir bütçemizin yüzde 99.82’sini gerçekleştirdik. Bu son derece iyi bir bütçe hazırlama tekniği ile çalıştığımızı gösteriyor. Gelir bütçemizin gerçekleşme oranı bir önceki yılda da yüzde 88,5 olmuştu. Gelir bütçemiz 2020'ye göre yüzde 40 artış gösterdi” diye konuştu.
2021 yılında gider bütçesinin ise 2 milyar 695 milyon lira olduğuna değinen Seçer, “Bütçe gerçekleşme oranı 2 milyar 687 milyon 47 bin lira. Gider bütçemizin gerçekleşme oranı yüzde 99.7, bu muazzamdır. Yani öngörülen ne ise biz gerçekleştirmişiz ve geçen yıl da bir önceki yıla göre gider bütçemizin artış oranı yüzde 66” dedi. Gelirlerinin yüzde 40, giderlerinin de yüzde 66 arttığını ifade eden Başkan Seçer, “Bizim giderlerimizle gelirlerimiz doğru orantılı bir artış göstermedi. Bizim giderlerimiz arttı, yani yatırımlarımız arttı. Zorunlu giderlerimizin toplam bütçe içindeki payı yüzde 54,5. Kalanıyla da yatırım yapıyoruz” dedi.

“30 Nisan itibarıyla toplam borcumuz 1 milyar 537 milyon lira”
Banka kredileri icmal tablosunu da kamuoyuna açıklayan Seçer, “Devraldığımız banka borçlarımız 1 milyar 582 milyon lira. 2021 yılında yuvarlak söylüyorum; 253 milyonu anapara, 131 milyonu faiz olmak üzere toplam 384 milyon lira ödedik. Bu yıl da ödeyeceğimiz miktar; 201 milyon lira anapara, 87,5 milyon lira faiz gideri olmak üzere toplam 288,5 milyon lira. 31 Aralık itibarıyla belediyemizin borç bakiyesi 1 milyar 681 milyon liraydı. Bunun 895 milyon lirası piyasa borçları, 785 milyon lirası da kredi borcu. Şu anki son tabloyu da vereyim. 30 Nisan itibarıyla 855 milyonu piyasa, 682 milyon lirası da banka olmak üzere toplam borcumuz 1 milyar 537 milyon lira” şeklinde konuştu. Başkan Seçer, bazı meclis üyelerinin soruları üzerine gelir ve gider rakamlarını ayrıntılarıyla tekrar anlattı.

“Vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmak için çok daha fazla gayret sarf edeceğiz”
Seçer, Büyükşehir Belediyesi 2021 Mali Yılı Kesin Hesabının oy çokluğuyla kabul edilmesi üzerine ise şunları söyledi: “Teşekkür ediyoruz. Gerçekten iyi bir mali yıl. Gelir bütçemizin yüzde 99.82, gider bütçemizin yüzde 99.7 gerçekleştiği bir mali yılı geçirdik. Öngördüğümüz bütün hizmetleri, söz verdiğimiz oranlarda gerçekleştirmiş olduk. İnşallah 2022 yılında da yine böyle bir bizlere memnuniyet verecek bir tablo ile yılı bitireceğiz. Yine hizmetlerimiz devam edecek. Vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmak için çok daha fazla gayret sarf edeceğiz ve çalışmalarımızı artıracağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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