Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Mersin'de

Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)TÜRKİYE'nin denizlerde hidrokarbon arayan filosuna katılacak 4'üncü sondaj gemisi, Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaştı.
Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan 7 Mart'ta yolculuğa başlayan gemi, Akdeniz'de Mersin'in Taşucu NATO Limanı'na geldi. 'Fatih', 'Kanuni' ve 'Yavuz'un ardından filoya katılan 4'üncü sondaj gemisi olacak, 7'nci nesil üstün teknolojiye sahip, 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki gemi, işlemlerin ardından limana yanaşacak. Kule yüksekliği 104 metre olan ve aktif konumlandırma sistemi bulunan, 200 mürettebat kapasiteli gemi, kontroller ve boyama çalışması gibi sondaja hazırlık süreci için yaklaşık 2 ay limanda kalacak. 12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabilen gemi, işlemlerden sonra 'Fatih', 'Kanuni' ve 'Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filoya katılan 4'üncü gemi olacak. Şu an 'Cobalt Explorer' adı olan geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz olması bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Silifke Mustafa ERCAN
2022-05-19 10:27:43
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