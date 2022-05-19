Mersin'de 1919 genç zeybek oynayıp, Atatürk'ün imzasıyla siluetini oluşturdu



Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesinde, '19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 1919 genç 'zeybek' oynadı, sonra da Atatürk'ün imzasıyla siluetini oluşturdu.

Erdemli Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' dolayısıyla 1919 gençle Zeybek projesini gerçekleştirdi. Erdemli Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'nda bir araya gelen gençler, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun da katılımıyla zeybek oynadı. Daha sonra da Atatürk'ün imzasıyla oluşturulan silueti dikkat çekti.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Büyük Atatürk'ün sevdiği, gençlere armağan ettiği bayramı, en çok sevdiği oyunla 1919 gencimizle birlikte yad ediyoruz, kutlu olsun" dedi.

Etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ise "Ülkemizin sonsuza kadar yarışması için gençlerimiz hazır, inançlı, biz de onlara güveniyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2022-05-19 11:07:58



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