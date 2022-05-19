Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Mersin'de (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



LİMANA YANAŞTI

Türkiye'nin denizlerde hidrokarbon arayan filosuna katılacak 4'üncü sondaj gemisi, açık denizde yaklaşık 3 saatlik bekleyişinin ardından römorkorların desteğiyle 1 saatte limana yanaştırıldı. Yedinci nesil üstün teknolojisi ile dikkat çeken, halen 'Cobalt Explorer' adını kullanan gemiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yeni bir isim verilmesi bekleniyor.

Mustafa ERCANAtike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Silifke Mustafa ERCAN-Atike CEYLAN KAÇAR

2022-05-19 12:44:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.