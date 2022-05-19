Kamyonun çarptığı 3 yaşındaki Meryem, hayatını kaybetti

Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, kamyonun çarptığı 3 yaşındaki Meryem El Habib, yaşamını yitirdi.
Kaza, Barbaros Mahallesi Ömer Seyfettin Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen kamyon, sokakta oynayan Suriyeli ailenin çocuğu Meryem El Habib'e çarptı. Olayı fark etmeyen sürücü yoluna devam etti. Sokaktaki diğer çocukların uyarılarıyla ile bölgeye koşan vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Meryem El Habib'in hayatını kaybettiğini belirledi. Habib'in ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2022-05-19 13:22:29
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