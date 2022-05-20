Mersin Büyükşehir Belediyesinden ‘Yıldızların Altında’ konseri

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Yıldızların Altında’ konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından ‘Yıldızların Altında Konseri’ düzenlendi. Konserde Mersinliler keyifli bir akşam yaşadı.

Atatürk Parkı içerisindeki Amfi Tiyatroda Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestrası tarafından gerçekleştirilen konsere Mersinliler yoğun ilgi gösterdi. Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziğinin birbirinden güzel parçalarını, Mersinliler yıldızların altında hep birlikte söyledi. Konser sonunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, tüm orkestra üyelerini tebrik ederek, şef İlker Bozkurt’a çiçek verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.