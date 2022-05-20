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Boyu 25 günde 4 metreyi aştı 50 yıl sonra büyüyen sabır çiçeğini gören şaştı kaldı

İHA

Boyu 25 günde 4 metreyi aştı 50 yıl sonra büyüyen sabır çiçeğini gören şaştı kaldı

Türkiye’de sabır çiçeği olarak bilinen Agave bitkisi, Mersin’de deniz kenarında 50 yıl sonra 25 günde 4 metreyi aştı, bölge sakinleri şaştı kaldı. Sabır çiçeğinin bazı türlerinin 50 ile 100 yıl arasında bir kez çiçek açtığı öğrenildi.
Mersin'in turizm bölgelerinden Silifke ilçesine bağlı Akkum Mahallesinde deniz kenarında kendiliğinden yetişen ve Türkiye’de sabır çiçeği olarak bilinen Agave bitkisi uzun yıllar sonra 25 günde 4 metreyi aştı. Denizin 3 metre üzerinde kayalık bölgede biranda boy atarak 4,5 metreye ulaşan çiçeği görenler ise şaşırdı. Tepe kısmından çiçeklenmeye başlayan, 50 ile 100 yıl arasında bir kez çiçek açan Agave bitkisinin kısa süre içerisinde çiçek açabileceği belirtildi. Yaşları 54 ile 60 arasında değişen bölge sakinleri, çiçeğin 25 gün içerisinde boy attığını belirtirken yaşının da en az 50 olduğunu kendi çocukluk dönemlerinde de burada olduğunu aktardı.

Bazı türleri koruma altında
Anavatanı Orta ile Güney Amerika olan Agave bitkisi Türkiye’de bazı bölgeler de de kendiliğinden çıkıyor. Türkiye'deki türün "Agave Americana" olduğu ancak 50 ile 100 yıl arasında sadece bir kez çiçek açtığı için "sabır" veya "yüzyıl" çiçeği denildiği öğrenildi. Meksika'nın Tequila kentinde yetişen ve Mavi Agave ismi verilen sabır çiçeği türünün UNESCO dünya mirası listesinde yer aldığı belirtildi. Sabır çiçeğinin dayanıklı ve çok az bakım gerektirdiği kurak koşullara adapte olduğu için diğer bitkilere göre yaklaşık 10 kat daha fazla su tuttuğu kaydedildi.

20 santimdi 4,5 metre olmuş
Mahalle sakinlerinden Hamdi Kolukısa, "Ben 54 yaşındayım ilk defa bunun açtığını gördüm. Sadece aşağısı vardı, 2526 günde bu hale geldi. Daha önce 20 santim civarındaydı şimdi 4,5 metre olmuş. Yüzyılda bir açtığını o yüzden sabır çiçeği denildiğini internetten öğrendik. Bizde ilk defa böyle bir şeye şahit olduk, koruma altına alınırsa iyi olur. Bizim insanlarımız çok meraklı olduğu için hemen dışına zarar vermeye başlamışlar" dedi.

“60 yaşındayım bu çiçeğin açtığını hiç görmedim”
Mahalle sakinlerinden Mehmet Vurur ise, "Çocukluktan beri burada yaşıyorum. 60 yaşındayım bu çiçeğin açtığını önceleri hiç görmedim. Ben çocukken de bu çiçek vardı, ufak dalları vardı böyle göbeği yoktu. İlk defa böyle gördüm şaşırdım, 60 yaşındayım buraya balığa geliyorum ilk defa böyle boy attığını gördüm. Biz köylü olarak ne çiçeği olduğunu bilmiyoruz ama burada yıllardır duruyordu, 25 günde 4,5 metre olmuş" diye konuştu.
Bölgeye sürekli balık tutmaya gelenlerden Mustafa Küçük'te çiçeği görünce yaşadığı şaşkınlığı anlatarak, yıllarının geçtiği yerde biran da bu şekilde büyüyen çiçeği görünce plastik olduğunu ve birilerinin getirdiğini zannettiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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