Bakan Kurum: "İstanbul’un fethinin 569. yıl dönümünde Atatürk Havalimanı’ndaki Türkiye’nin en büyük millet bahçesini ilk fidanlarıyla buluşturuyoruz" "Dünyanın hiçbir yerinde 132 bin ağaç dikilmesine karşı çıkıp bir de kendilerini ‘çevreci’ diye nitelendiren bir muhalefet bulamazsınız"

– Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle İstanbul’un fethinin 569. yıl dönümünde Atatürk Havalimanı’nda yapılacak Türkiye’nin en büyük millet bahçesini ilk fidanlarıyla buluşturacaklarını belirterek, "Dünyanın hiçbir yerinde yeşile, ağaca, 132 bin ağaç dikilmesine karşı çıkıp bir de kendilerini ‘çevreci’ diye nitelendiren bir muhalefet bulamazsınız, göremezsiniz. Dün sözde 'ağaç kesildi' diye ayağa kalkanlar, bugün ağaç dikilmesine, şehre yeşil bir yaşam alanı kazandırılmasına karşı çıkıyorlar" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, bir dizi açılış, temel atma töreni ve ziyaret çerçevesinde Mersin’e geldi. Mersin programına merkez Toroslar Belediyesi'ni ziyaretiyle başlayan Kurum, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ile bir araya geldi. Buradan merkez Akdeniz Belediyesi'ne geçen Kurum, Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak ile görüştü. Cuma namazını Eski Hal Camii'nde kılan Kurum, daha sonra Akdeniz Belediyesi'nin öncülüğünde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Barış Mahallesi'nde yapımına başlanacak 415 konutluk kentsel dönüşüm projesinin temel atma törenine katıldı. Temel atma törenine TOKİ Başkan Yardımcısı Mustafa Levent Sungur, AK Parti Mersin milletvekilleri, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ile çok sayıda davetli katıldı.



“Çocuklarımız geleceğe güvenle baksın, annelerimiz mutlu, babalarımız huzurlu olsun istedik”

Törende konuşmasına, "Eskiler ne güzel söylemiş; 'müjde verenin duası kabul olur.' Hamdolsun biz bugün Mersin’e muhabbetle, güzel haberlerle ve müjdelerle geldik" diyerek başlayan Bakan Kurum, "Bizim müjdemiz, milletimizin gözünde gördüğümüz mutluluktur, huzurdur, ışıktır. Duamız ise milletimizin gönlünde taht kurmaktır, yer edinmektir, Hakk'a ve halka hizmet etmektir. İşte buradaki hizmetler, eserler, projeler de kabul olmuş dualarımız, milletimize verdiğimiz müjdelerimizdir. Bugün Mersin’imizde sosyal konuttan futbol sahalarına, çok amaçlı spor alanlarından, içme suyu hatlarından, güneş enerjisi santralinden yol düzenlemelerine ve sosyal donatılara kadar birçok eserimizin hep birlikte temellerini atıyor, açılışlarını gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Heybetli Toros Dağları'nın eteklerinde kurulan bu şehrin tarihi, kültürü, limanı, coğrafi konumu, üretim kapasitesi, nüfusu ve verimli topraklarıyla Doğu Akdeniz’in en büyük ticaret merkezi olduğunu söyleyen Kurum, "Mersin yöremize ait türküde ne diyor; 'Yaylamızı lale sümbül bürüdü, gel gidelim bizim ellere.' Biz Cumhurbaşkanımız ile yola çıktığımız ilk günden beri tıpkı Mersin’de olduğu gibi ülkemizin dağlarında, ovalarında, yaylarında, ormanlarında çiçekler açsın, ağaçlar yetişsin, kuşlar huzurla ötsün istedik. Çocuklarımız geleceğe güvenle baksın, annelerimiz mutlu, babalarımız huzurlu olsun istedik. Tüm gayretimiz hep bunun üzerine oldu. Çünkü vefakar ve cefakar milletimiz bunu hak ediyor. Ülkemiz bunu hak ediyor, şehirlerimiz bunu hak ediyor, kadim Mersinimiz, Akdeniz bunu hak ediyor" diye konuştu.



"Ehil ellerde Akdeniz'in çehresi değişmeye başladı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Şehirleri inşa ederken insanı, aşkın olan bir anlayışı merkeze almalıyız' sözünü hatırlatan Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Biz Mersin’imizi, Akdeniz’imizi bu hassasiyetle yeniden imar, inşa ve ihya ediyoruz. Akdeniz; şehrin merkezinde olmasına rağmen ehil olmayan ellerde heba edilmiş, ideolojik kaygılarla kaderine terk edilmişti. Hamdolsun 2019 mahalli idareler seçimlerinden sonra ilçemiz ehil ellerle, sosyal belediyecilikle, gönül belediyeciliğiyle tanıştı. Eskiler, 'İş bilenin, kılıç kuşananın' derler. Bu tarihten itibaren ehil ellerde, işi bilen yöneticilerle çehresi değişmeye başlayan Akdeniz, köhne bir bölgeden adeta modern bir şehir haline geldi. İnşallah yeni yatırımlarla ilçemizi güzelleştirmeye, vatandaşlarımızın refahını artırmaya ve gençlerimize sağlıklı ve yeşil bir Akdeniz bırakmaya hep birlikte devam edeceğiz. Açılışlarımız ve temel atma törenlerimiz de bu kararlılığın en büyük göstergesidir."



"Örnek bir yaşam alanı olacak"

Bugün Mezitli ilçesinde 262 sosyal konutun, Gülnar’da 205 konut, cami ve ticaret merkezinin, Akdeniz’de futbol sahaları ve çok amaçlı spor alanlarının, yol düzenlemelerinin, Erdemli’de 3 kilometre uzunluğunda Çeşmeli kanalizasyon ikmal inşaatının ve 130 kilowat güneş enerjisi santralinin açılışlarını yaptıklarını hatırlatan Kurum, "Barış Mahallemizde de bugün 415 konut, 50 dükkan, cami, kreş, ticaret kültür merkezinin temelini hep birlikte atıyoruz. Barış Mahallemizin sakinlerinin bizden talepleri vardı. Biz vatandaşımızın taleplerine, sorunlarına hiçbir zaman kayıtsız kalmadık. Çocuklarımızın daha iyi yaşamasını, daha güzel ortamlarda yetişmesini istedik. Gençlerimizin vakit geçirebilecekleri, her türlü sportif etkinlikleri yapabilecekleri sosyal donatılara kavuşmasını istedik. Barış Mahallemizin sakinleriyle istişare ederek altyapıdan üstyapıya kadar dört başı mamur bir kentsel dönüşüm projesi hazırladık. Bugün de hamdolsun verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz ve temellerimizi atıyoruz. Burası tamamlandığında inşallah sıcak yuvalarıyla, çocuklarımızın cıvıl cıvıl oynayacağı yeşil alanlarıyla, bereketli kazançların yapılacağı iş yerleriyle örnek bir yaşam alanı olacak" dedi.



"Mersin'e bugüne kadar 4 bin 185 konut yaptık"

Yatırımların sadece bunlarla sınırlı olmadığını, Akdeniz’i Mersin’in, bölgesinin yıldızı yapana kadar, hak ettiği yere taşıyana kadar projeleri bir bir hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydeden Kurum, "Bu anlayıştan hareketle Mersin’i ve 80 şehrimizi güvenli hale getirmek adına Cumhurbaşkanımızın, 'Türkiye’nin her yerinde kentsel dönüşüm' sloganıyla başlattığı çalışmalara Mersin’de de gece gündüz demeden devam ediyoruz. Bugüne kadar TOKİ Başkanlığımızla Mersin’e toplam yatırım değeri 2.5 milyar lira olan 4 bin 185 konut ile içerisinde hastane, okul, 25 bin seyirci kapasiteli stadyum, millet bahçesi, cami ve dükkanlardan oluşan onlarca sosyal donatıyı tamamladık. Mersin’de İller Bankamız eliyle toplam maliyeti 1 milyar 320 milyon lira olan 108 adet iş bitirdik. Yine şehrimizdeki yeşili mavi ile kavuşturmak adına Mersin’e yeni bir tarih, kültür ve yeşil aksı kazandırıyoruz" diye konuştu.



"Mersin’de tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projelerini gerçekleştiriyoruz"

"Mersin’de tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projelerini gerçekleştiriyoruz" diyerek konuşmasını sürdüren Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda Çay Mahallesi'nde 416 konut, 1 ticaret merkezi, 1 cami ve 36 dükkanı inşa ve imar çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. İnşallah temmuz ayı içerisinde anahtar teslimlerine başlayacağız. Bugün burada bir müjdemizi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah Toroslar ilçemizde de, TOKİ Başkanlığımız eliyle camilerinden kültür merkezlerine, yeşil alanlarından spor merkezlerine, dükkanlarından okullarına kadar pek çok sosyal donatıya sahip yaklaşık 500 konutluk projemizin inşasına en kısa sürede başlayacağız. Toroslar’da oturan bütün kardeşlerimiz için hayırlı olsun."



"6 millet bahçesi projemiz var"

Mersin’deki yeşil alan miktarını artıracak ve vatandaşlara yeşil bir nefes alanı oluşturacak toplam büyüklüğü 375 bin metrekare olan 6 millet bahçesi projeleri bulunduğunu belirten Kurum, "Bunlardan Akdeniz Hamidiye Mahallesi'nde yer alan Mersin Millet Bahçesi'ni ve Mezitli Tece Mahallesi'nde yer alan Muzaffer Yalçıntaş Çamlık Mesire Alanı Millet Bahçesi'ni açtık. 4 millet bahçesinin projelendirme çalışmalarına devam ediyoruz. Yine bin 155 konut, 86 dükkan, 3 cami, kreş, ticaret ve kültür merkezi, hükümet konağı, ticaret merkezi ve DSİ sulama inşaatının yapımını sürdürüyoruz. Tüm bu projelerle Mersin’in çevresini, doğasını koruyor, evlerini, dükkanlarını yeniliyor, ekonomisine, istihdamına katkı sağlıyoruz. Mersin’i, şehirlerimizi kültürüyle, mimarisiyle, tarihiyle, insanıyla geleceğe taşımak bizim boynumuzun borcudur. Bu borcu ödemek için milletimizin bize nerede ihtiyacı varsa, milletimiz bizden nerede olmamızı istiyorsa biz orada oluyoruz. Nitekim Elazığ, Malatya’da deprem oldu oradaydık. Kastamonu, Bartın ve Sinop’taki sellerde milletimizle beraberdik. Antalya ve Muğla’daki yangınlarda çocuklarımızın, annelerimizin, ormanlardaki canlarımızın imdadına koştuk. Bundan sonra da hep milletimizin yanında durmaya, milletimizle birlikte ülkemizi geleceğe taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"Yatıyorlar kalkıyorlar mega projeleri durdurmaktan, TBMM’den çıkan yasaları iptal ettirmekten, devasa yatırımların önünü kesmekten bahsediyorlar"

Konuşmasında Yusuf Has Hacib'in 'İnsandan geriye eseri kalır. Eserini iyi yap, ölümsüz olursun' sözüne de yer veren Bakan Kurum, "Bizim tek bir amacımız var, yıllar sonra adımız geçtiğinde hayırla yad edilmek. 'Vakti zamanında birileri vardı, ülkemizi yasaktan, yolsuzluktan ve yoksulluktan kurtardılar. Ayırt etmeden hizmet ettiler, eser bıraktılar, proje yaptılar. Şehirlerimizi geliştirdiler, ülkemizi güçlendirdiler. Çocuklarımıza güzel bir gelecek bıraktılar' desinler yeter. Bizim bütün amacımız budur, gayemiz budur, varlık sebebimiz budur. Ancak siyaseti ikbal merkezi, geleceği garanti altına alma rampası ve sonsuz ihtiraslar denizi görenlerin tek bir amacı var; büyük Türkiye yürüyüşünü durdurma pahasına hırslarına esir olmak. O yüzdendir ki, yatıyorlar kalkıyorlar mega projeleri durdurmaktan, TBMM’den çıkan yasaları iptal ettirmekten, devasa yatırımların önünü kesmekten bahsediyorlar. Sabah oluyor millete parmak sallıyorlar, öğle vakti hakaret ediyorlar, uyumadan bildirilerle korku salmaya çalışıyorlar. Yeri geliyor vatandaşları, yeri geliyor emekçileri, yeri geliyor bürokratları tehdit ediyorlar. Ne güzel diyor merhum üstat Sezai Karakoç, 'Onlar sanıyorlar ki, bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar" dedi.



"Dünyanın hiçbir yerinde 132 bin ağaç dikilmesine karşı çıkıp bir de kendilerini ‘çevreci’ diye nitelendiren bir muhalefet bulamazsınız"

Onların siyasi kodlarında, kültürel genlerinde tepeden inmecilik olduğu için herkese meydan okuma çabasında olduklarını söyleyen Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz beklerdik ki, milletin bir sorununa çare üretsinler, bir derdini çözsünler, iyi bir iş yapsınlar. Hiç ağızlarından, 'şu projeyi yapacağız, bu yatırımı gerçekleştireceğiz, bu soruna kalıcı çözüm üreteceğiz' dediklerini duymadık. Rüzgar dağdan ancak toz götürür. Varsın onlar bildikleri gibi parmak sallamaya devam etsinler. Varsın onlar sırtını PKK’ya dayayanlarla iş birliği yapsınlar, büyükelçilerin kapısından medet umsunlar, ülkemizi batıya şikayet etsinler. Bu birbirine benzemezler kadro taksimatı, bakanlık paylaşımı ve milletvekili transferi için altılı bir masada köşe kapmaca oynasınlar. Biz milletimizle, Akdeniz'le, Mersin'le yol yürümeye devam edeceğiz. Bize Akdeniz’imiz yeter, bize Mersin'imiz yeter, bize kardeşliğimiz yeter, bize birliğimiz yeter, bize Türkiye’miz yeter. Aziz milletimiz bunları not etmektedir. İcazeti başka kapılarda arayanlardan, demokrasiye balans ayarı vermeye çalışanlardan, yatırımlara 'dur', projelere 'hayır', hatta ve hatta yeşile, ağaca, doğaya yani millet bahçesine bile itiraz edenlerden, sandıkta mutlaka hesap soracaktır. Dünyanın hiçbir yerinde yeşile, ağaca, 132 bin ağaç dikilmesine karşı çıkıp bir de kendilerini ‘çevreci’ diye nitelendiren bir muhalefet bulamazsınız, göremezsiniz. Dün sözde 'ağaç kesildi' diye ayağa kalkanlar, bugün ağaç dikilmesine, şehre yeşil bir yaşam alanı kazandırılmasına karşı çıkıyorlar. Millete kör ve sağır olan bu karanlık zihniyetin vatandaşın hayrına hiçbir şey yapmadıklarını, taş üstüne taş koymadıklarını bugün bir kez daha görmüş olduk. Bunları, feraset sahibi aziz milletimize emanet ediyoruz. Vakti geldiğinde onlara gereken cevabı milletimiz verecektir."



"İstanbul’un fethinin 569. yıl dönümünde Atatürk Havalimanı’nda yapılacak Türkiye’nin en büyük millet bahçesini ilk fidanlarıyla buluşturuyoruz"

Bu yüzden 2023 seçimlerinin büyük Türkiye yürüyüşü açısından bir kader anı olduğunu söyleyen Kurum, "Türkiye’nin 20 yılda hukuktan demokrasiye, insan haklarından eğitime, sağlıktan tarıma kadar her alanda elde ettiği büyük kazanımları sürdürmesi bu seçime bağlıdır. Ben biliyor ve inanıyorum ki, aziz milletimiz AK Parti’nin, Cumhur İttifakı’nın, Cumhurbaşkanımızın vizyonunu bir kere daha takdir edecek ve rekor bir oyla bize 'durmak yok, yola devam' diyecektir. Ardından da 2024’te, yerel seçimlerde daha büyük bir zafer kazanarak Mersin’i de tıpkı Akdeniz’de olduğu gibi emin ellere, ehil ellere yani emaneti gerçek sahibine teslim edecektir. Buna yürekten inanıyorum. Ben sözlerime son verirken bir müjdeyi de milletimizle, Mersinli kardeşlerimizle paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle İstanbul’un fethinin 569. yıl dönümünde Atatürk Havalimanı’nda yapılacak Türkiye’nin en büyük millet bahçesini Allah’ın izniyle ilk fidanlarıyla buluşturuyoruz. Ben bu anlamda aziz milletimizi, 84 milyon vatandaşımızın her birini, tüm Mersinli kardeşlerimizi bu tarihi ana şahitlik etmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Şaban Kondi’nin okuduğu dualarla temel atma ve toplu açılışlar gerçekleştirildi.

