Bakan Kurum: 2023 seçimi büyük Türkiye yürüyüşü açısından kader anı

Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2023 seçimleri, büyük Türkiye yürüyüşü açısından bir kader anıdır. Türkiye´nin 20 yılda hukuktan demokrasiye, insan haklarından eğitime, sağlıktan tarıma kadar her alanda elde ettiği büyük kazanımları sürdürmesi bu seçime bağladır" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Mersin'de bir dizi ziyaretler gerçekleştirip, Bahçe ve Barış Mahallesi Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Vatandaşın taleplerine, sorunlarına kayıtsız kalmadıklarını kaydeden Kurum, Mersin'e yapılan yatırımlardan söz etti.

Siyaseti ikbal merkezi, geleceği garanti altına alma rampası ve sonsuz ihtiraslar denizi görenlerin tek amacının, büyük Türkiye yürüyüşünü durdurma pahasına hırslarına esir olduğunu kaydeden Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"O yüzdendir ki yatıyorlar kalkıyorlar, mega projeleri durdurmaktan, TBMM´den çıkan yasaları iptal ettirmekten, devasa yatırımların önünü kesmekten bahsediyorlar. Sabah oluyor, millete parmak sallıyorlar; öğle vakti hakaret ediyorlar, uyumadan bildirilerle korku salmaya çalışıyorlar. Yeri geliyor vatandaşları, yeri geliyor emekçileri, yeri geliyor bürokratları tehdit ediyorlar. Ne güzel diyor merhum üstat Sezai Karakoç, 'Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar'. Bunların siyasi kodlarında, kültürel genlerinde tepeden inmecilik olduğu için herkese meydana okuma çabasındalar. Biz beklerdik ki milletin bir sorununa çare üretsinler, bir derdini çözsünler, iyi bir iş yapsınlar. Hiç ağızlarından şu projeyi yapacağız, bu yatırımı gerçekleştireceğiz, bu soruna kalıcı çözüm üreteceğiz dediklerini duymadık. Rüzgar dağdan ancak toz götürür. Varsın onlar bildikleri gibi parmak sallamaya devam etsinler. Varsın onlar sırtını PKK´ya dayayanlarla iş birliği yapsınlar, büyükelçilerin kapısından medet umsunlar, ülkemizi Batı'ya şikayet etsinler. Bu birbirine benzemezler kadro taksimatı, bakanlık paylaşımı ve milletvekili transferi için altılı bir masada köşe kapmaca oynasınlar. Biz milletimizle Akdeniz'le Mersin'le yol yürüyemeye devam edeceğiz. Bize Akdeniz´imiz yeter, bize Mersin'imiz yeter, bize kardeşliğimiz yeter, bize birliğimiz yeter, bize Türkiye´miz yeter."

Bakan Kurum, 2023'te yapılacak seçimlerin büyük Türkiye yürüyüşü açısından kader anı olduğunu söyleyerek, "Aziz milletimiz bunları not etmektedir. İcazeti başka kapılarda arayanlardan, demokrasiye balans ayarı vermeye çalışanlardan, yatırımlara 'dur', projelere 'hayır' hatta ve hatta yeşile, ağaca, doğaya yani millet bahçesine bile itiraz edenlerden sandıkta mutlaka hesap soracaktır. Dünyanın hiçbir yerinde yeşile, ağaca, 132 bin ağaç dikilmesine karşı çıkıp bir de kendilerini `çevreci´ diye nitelendiren bir muhalefet bulamazsınız, göremezsiniz. Dün sözde ağaç kesildi, diye ayağa kalkanlar, bugün ağaç dikilmesine, şehre yeşil bir yaşam alanı kazandırılmasına karşı çıkıyorlar. Millete kör ve sağır olan bu karanlık zihniyetin vatandaşın hayrına hiçbir şey yapmadıklarını, taş üstüne taş koymadıklarını bugün bir kez daha görmüş olduk. Bunları, feraset sahibi aziz milletimize emanet ediyoruz. Vakti geldiğinde onlara gereken cevabı milletimiz verecektir. Bu yüzden 2023 seçimleri büyük Türkiye yürüyüşü açısından bir kader anıdır. Türkiye´nin 20 yılda hukuktan demokrasiye, insan haklarından eğitime, sağlıktan tarıma kadar her alanda elde ettiği büyük kazanımları sürdürmesi bu seçime bağladır" dedi.

Bakan Kurum'un konuşmasının ardından temel atma ve toplu açılış töreni gerçekleştirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2022-05-20 16:28:48



