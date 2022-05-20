Bakan Kurum Mersin'de tantuni yedi, ayakkabısını boyattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi temel atma ve açılış programı için geldiği Mersin'de, esnafı ziyaret ederek kentin meşhur lezzeti olan tantuni yedi, ayakkabısını boyatıp boyacıyla sohbet etti.

Bakan Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Barış Mahallesi'nde yapımına başlanacak 415 konutluk kentsel dönüşüm projesinin temel atma töreninin ardından, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan'a ait tantuni dükkanını ziyaret etti. Tezgah önünde tantuninin yapışı hakkında Milletvekili Özkan'dan bilgi alan Kurum, daha sonra ikram edilen tantuniden yedi.

Bakan Kurum, ardından merkez Akdeniz ilçesindeki esnafla bir araya geldi. Çankaya Mahallesi'ndeki iş yerlerini ziyaret eden Kurum, esnafa 'bol kazanç' diledi. Kurum, ziyaretleri sırasında seyyar ayakkabı boyacısına ayakkabısını da boyatarak, onunla bir süre sohbet etti. Kurum, boyacıya bir miktar para verdikten sonra ziyaretlerine devam etti.

Bakan Kurum, ziyaretleri sırasında girdiği bir tatlıcı dükkanında yine kendisine ikram edilen kenet özel cezerye ve kerebiç tatlısının tadına baktı.

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