Bakan Kurum: "Mersin tarihinin en büyük dönüşüm süreci yürümekte" "2 ay sonra inşallah buradaki 456 konutu, ticari ünitelerini, camisiyle, kreşiyle, sosyal donatılarıyla vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" "Bu süreçte vatandaşlarımıza verilmesi gereken her türlü yardımı verdik"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çay Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapılan evlerin 2 ay sonra vatandaşlara teslim edileceğini belirterek, "Mersin tarihinin en büyük dönüşüm süreci yürütülmektedir" dedi.

Bir dizi açılış ve temel atma programı çerçevesinde Mersin'e gelen Bakan Kurum, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapılan ve 2 ay sonra teslim edilecek evlerde incelemelerde bulundu. İncelemelerde Kurum'a AK Parti Mersin milletvekilleri ile Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve TOKİ yetkilileri eşlik etti. Evlerin bulunduğu alanı gezen ve örnek dairede incelemelerde bulunan Bakan Kurum, yetkililerden bilgiler aldı. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kurum, burada yeni Mersin'i, yeni Türkiye'yi, yeni yerleşim örneklerini gördüklerini söyledi. Bütün alanlarıyla çok güzel bir yerleşke olduğunu kaydeden Kurum, "Yeşil alanlarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle, zemin artı 45 katı geçmeyen, yatay mimari dediğimiz Cumhurbaşkanımızın her zaman dile getirdiği şehircilik örneğini görüyoruz. 2 ay sonra inşallah buradaki 456 konutu, ticari ünitelerini, camisiyle, kreşiyle, sosyal donatılarıyla vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Onların mutluluğunu görüyoruz. Onların dualarına şahit oluyoruz. Bugün yine Mersin'imizde, Akdeniz'imizde Barış Mahallesi'nde 415 konutumuzun temellerini attık. Orada da sosyal donatılarıyla, şehrin merkezinde yıllardır çöküntü haline gelmiş bir dönüşüm başladı. Aynı Çay Mahallesi'nde olduğu gibi Barış Mahallemizde de konutlarımızı bu anlayışla yapacağız ve vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekliyle en kısa sürede vereceğiz" diye konuştu.



"Mersin tarihinin en büyük dönüşüm süreci yürümekte"

Mersin tarihinin en büyük dönüşüm sürecinin yürüdüğünü vurgulayan Bakan Kurum, "Bu mahallelerimiz dışında da vatandaşlarımızla görüştüğümüz, onlardan gelen talep doğrultusunda kentsel dönüşüm süreçlerini yürüttüğümüz alanlarımız var. İstiyoruz ki biz projeler bittiğinde arkasına geçip şöyle bir baktığımızda da 'iyi ki yaptık' diyeceğimiz projeler olsun. Evet Çay Mahallesi'ndeki şu an bulunduğumuz alandaki projemiz hem Mersin'imize hem de tüm vatandaşlarımıza örnek olacak. Gerçekten burada yeşil alanlarıyla, oyun alanlarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle insanlarımızın burada mutlu, huzurlu bir şekilde yaşayacağı alan olacak. Buradaki süreci de şöyle yürüttük. Belediyemizle yine Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz, Akdeniz Belediyemiz görüşmeleri sahada bir fiil yürüttüler. Burada vatandaşlarımıza bu süreçte verilmesi gereken her türlü yardımı verdik. Buradaki konutlarda devletimiz, Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde yüzde 40, yüzde 50'ye varan ki bu eski maliyetlerle, bugünkü maliyetlere baktığınızda bunun daha da fazlası sübvansiyon sağladık. Mevcut değerlerini yine buradaki değerlerden düşmek suretiyle, sübvanse edilmiş değerlerden düşmek suretiyle kalan bir borcu varsa da bu borçlarına da 15 yıla varan ve TÜFE'ye endeksli, herhangi bir bankaya yönlendirmeden TÜFE'ye endeksli bir süreç yürüttük. Yaklaşık bin 500, 2 bin lira taksit ödemeleri çıkıyor. Burada belki artık aidat parasına tekabül ediyor. Az önce vatandaşlarımızla da görüştük. Çok mutlular, huzurlular. Biz de Mersin'imiz için, vatandaşlarımız için böyle bir proje yaptığımız için gerçekten mutluyuz" şeklinde konuştu.

