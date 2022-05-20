Bakan Kurum: "Mersin tarihinin en büyük dönüşüm süreci yürümekte" "2 ay sonra inşallah buradaki 456 konutu, ticari ünitelerini, camisiyle, kreşiyle, sosyal donatılarıyla vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" "Bu süreçte vatandaşlarımıza verilmesi gereken her türlü yardımı verdik"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kurum: "Mersin tarihinin en büyük dönüşüm süreci yürümekte" "2 ay sonra inşallah buradaki 456 konutu, ticari ünitelerini, camisiyle, kreşiyle, sosyal donatılarıyla vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" "Bu süreçte vatandaşlarımıza verilmesi gereken her türlü yardımı verdik"

İHA

Bakan Kurum: "Mersin tarihinin en büyük dönüşüm süreci yürümekte" "2 ay sonra inşallah buradaki 456 konutu, ticari ünitelerini, camisiyle, kreşiyle, sosyal donatılarıyla vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" "Bu süreçte vatandaşlarımıza verilmesi gereken her türlü yardımı verdik"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çay Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapılan evlerin 2 ay sonra vatandaşlara teslim edileceğini belirterek, "Mersin tarihinin en büyük dönüşüm süreci yürütülmektedir" dedi.
Bir dizi açılış ve temel atma programı çerçevesinde Mersin'e gelen Bakan Kurum, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapılan ve 2 ay sonra teslim edilecek evlerde incelemelerde bulundu. İncelemelerde Kurum'a AK Parti Mersin milletvekilleri ile Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve TOKİ yetkilileri eşlik etti. Evlerin bulunduğu alanı gezen ve örnek dairede incelemelerde bulunan Bakan Kurum, yetkililerden bilgiler aldı. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kurum, burada yeni Mersin'i, yeni Türkiye'yi, yeni yerleşim örneklerini gördüklerini söyledi. Bütün alanlarıyla çok güzel bir yerleşke olduğunu kaydeden Kurum, "Yeşil alanlarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle, zemin artı 45 katı geçmeyen, yatay mimari dediğimiz Cumhurbaşkanımızın her zaman dile getirdiği şehircilik örneğini görüyoruz. 2 ay sonra inşallah buradaki 456 konutu, ticari ünitelerini, camisiyle, kreşiyle, sosyal donatılarıyla vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Onların mutluluğunu görüyoruz. Onların dualarına şahit oluyoruz. Bugün yine Mersin'imizde, Akdeniz'imizde Barış Mahallesi'nde 415 konutumuzun temellerini attık. Orada da sosyal donatılarıyla, şehrin merkezinde yıllardır çöküntü haline gelmiş bir dönüşüm başladı. Aynı Çay Mahallesi'nde olduğu gibi Barış Mahallemizde de konutlarımızı bu anlayışla yapacağız ve vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekliyle en kısa sürede vereceğiz" diye konuştu.

"Mersin tarihinin en büyük dönüşüm süreci yürümekte"
Mersin tarihinin en büyük dönüşüm sürecinin yürüdüğünü vurgulayan Bakan Kurum, "Bu mahallelerimiz dışında da vatandaşlarımızla görüştüğümüz, onlardan gelen talep doğrultusunda kentsel dönüşüm süreçlerini yürüttüğümüz alanlarımız var. İstiyoruz ki biz projeler bittiğinde arkasına geçip şöyle bir baktığımızda da 'iyi ki yaptık' diyeceğimiz projeler olsun. Evet Çay Mahallesi'ndeki şu an bulunduğumuz alandaki projemiz hem Mersin'imize hem de tüm vatandaşlarımıza örnek olacak. Gerçekten burada yeşil alanlarıyla, oyun alanlarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle insanlarımızın burada mutlu, huzurlu bir şekilde yaşayacağı alan olacak. Buradaki süreci de şöyle yürüttük. Belediyemizle yine Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz, Akdeniz Belediyemiz görüşmeleri sahada bir fiil yürüttüler. Burada vatandaşlarımıza bu süreçte verilmesi gereken her türlü yardımı verdik. Buradaki konutlarda devletimiz, Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde yüzde 40, yüzde 50'ye varan ki bu eski maliyetlerle, bugünkü maliyetlere baktığınızda bunun daha da fazlası sübvansiyon sağladık. Mevcut değerlerini yine buradaki değerlerden düşmek suretiyle, sübvanse edilmiş değerlerden düşmek suretiyle kalan bir borcu varsa da bu borçlarına da 15 yıla varan ve TÜFE'ye endeksli, herhangi bir bankaya yönlendirmeden TÜFE'ye endeksli bir süreç yürüttük. Yaklaşık bin 500, 2 bin lira taksit ödemeleri çıkıyor. Burada belki artık aidat parasına tekabül ediyor. Az önce vatandaşlarımızla da görüştük. Çok mutlular, huzurlular. Biz de Mersin'imiz için, vatandaşlarımız için böyle bir proje yaptığımız için gerçekten mutluyuz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kurum Mersin'de tantuni yedi, ayakkabısını boyattı
YEREL HABERLER Bakan Kurum Mersin'de tantuni yedi, ayakkabısını ...
Öğrenim yardımlarının son tutarı hesaplara yatırıldı
YEREL HABERLER Öğrenim yardımlarının son tutarı hesaplara yatırıldı
TEM'de demir yüklü tırın dorsesi yandı
YEREL HABERLER TEM'de demir yüklü tırın dorsesi yandı
Başkan Gültak, Bakan Kurum’a projelerini anlattı
YEREL HABERLER Başkan Gültak, Bakan Kurum’a projelerini anlattı
Bakan Kurum: 2023 seçimi büyük Türkiye yürüyüşü açısından kader anı
YEREL HABERLER Bakan Kurum: 2023 seçimi büyük Türkiye yürüyüşü ...
Bakan Kurum, Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz ile buluştu
YEREL HABERLER Bakan Kurum, Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz ile ...
Bakan Kurum: "İstanbul’un fethinin 569. yıl dönümünde Atatürk Havalimanı’ndaki Türkiye’nin en büyük millet bahçesini ilk fidanlarıyla buluşturuyoruz" "Dünyanın hiçbir yerinde 132 bin ağaç dikilmesine karşı çıkıp bir de kendilerini ‘çevreci’ diye nitelendiren bir muhalefet bulamazsınız"
YEREL HABERLER Bakan Kurum: "İstanbul’un fethinin 569. yıl dönümünde ...
Mersin´de Dünya Arı Günü kutlandı
YEREL HABERLER Mersin´de Dünya Arı Günü kutlandı
Toroslar Belediyesinden Gençlik ve Spor Şenliği
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesinden Gençlik ve Spor Şenliği
Çin'de bulunan Xudapu NGS’nin 4’ncü ünitesinin temeli atıldı
YEREL HABERLER Çin'de bulunan Xudapu NGS’nin 4’ncü ünitesinin temeli ...
Mezitlililer, 19 Mayıs coşkusunu Kibrit Kutusu ile yaşadı
YEREL HABERLER Mezitlililer, 19 Mayıs coşkusunu Kibrit Kutusu ile ...
Başkan Gültak, Mersinlileri dev ekranda maç izlemeye davet etti
YEREL HABERLER Başkan Gültak, Mersinlileri dev ekranda maç izlemeye ...
Mersin merkezli 8 ilde dolandırıcılık ve rüşvet operasyonu: 49 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Mersin merkezli 8 ilde dolandırıcılık ve rüşvet ...
Mezitli’de meşaleli bayrak yürüyüşünde bayram coşkusu
YEREL HABERLER Mezitli’de meşaleli bayrak yürüyüşünde bayram coşkusu
Mersin’de 300 öğrenci deniz kaplumbağaları için sahili temizledi
YEREL HABERLER Mersin’de 300 öğrenci deniz kaplumbağaları için ...
Rosatom, Yakutistan buzkıranına ait ilk RITM-200 reaktörünün üretimini tamamladı
YEREL HABERLER Rosatom, Yakutistan buzkıranına ait ilk RITM-200 ...
Sagopa Kajmer, Mersinli gençleri coşturdu Mersin Büyükşehir Belediyesinin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında düzenlediği Sagopa Kajmer konserini, Başkan Vahap Seçer de gençlerle birlikte izledi
YEREL HABERLER Sagopa Kajmer, Mersinli gençleri coşturdu Mersin ...
Kayıp kediyi mahsur kaldığı ağaçtan itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Kayıp kediyi mahsur kaldığı ağaçtan itfaiye ekipleri ...
BonaBant'tan geri dönüşüm farkındalık etkinliği
YEREL HABERLER BonaBant'tan geri dönüşüm farkındalık etkinliği
Mersin merkezli 8 ilde dolandırıcılık ve rüşvet operasyonu: 54 gözaltı kararı/ Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER Mersin merkezli 8 ilde dolandırıcılık ve rüşvet ...
Boyu 25 günde 4 metreyi aştı 50 yıl sonra büyüyen sabır çiçeğini gören şaştı kaldı
YEREL HABERLER Boyu 25 günde 4 metreyi aştı 50 yıl sonra büyüyen ...
Silifke’de “Her şey bir adımla başlar” yürüyüş etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Silifke’de “Her şey bir adımla başlar” yürüyüş ...
Mersin Büyükşehir Belediyesinden ‘Yıldızların Altında’ konseri
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinden ‘Yıldızların ...
Mersin merkezli 8 ilde dolandırıcılık ve rüşvet operasyonu: 54 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Mersin merkezli 8 ilde dolandırıcılık ve rüşvet ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.