Kariyer Merkezinden lise öğrencilerine eğitim semineri

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, Hacı Sabancı Lisesi öğrencilerine yönelik “Kariyer Planlama” eğitimi gerçekleştirdi. 170 öğrencinin katıldığı eğitim programına öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.

Mersin Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iş arayanlara, öğrencilere ve işverenlere rehberlik hizmeti sunan Kariyer Merkezi, Hacı Sabancı Anadolu Lisesi öğrencileri ile buluştu. Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada’nın moderatörlüğünde gerçekleşen programa; özel bir hastanenin İnsan Kaynakları Müdürü Nursal Ünal, bir otomotiv şirketinin İnsan Kaynakları Direktörü Pınar Özer ve Çağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Eda Kayhan katıldı.



Sağlık hizmetleri ile ilgili önemli bilgiler sunuldu

Nursal Ünal, pandemi sonrası sağlık hizmetlerinde yapay zeka uygulamaları konusunda bilgilendirme sunarken, sağlık sektöründe en fazla ihtiyaç duyulan meslekleri ve alım kriterlerini paylaştı. Pınar Özer ise içinde 9 şirketi barındıran grup şirket olarak hangi sektör olursa olsun satış ve pazarlama elemanı ihtiyacına değindi. Çağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Eda Kayhan de girişimcilik, girişimci kişilik özellikleri ve girişimciliği destekleyen devlet desteklerini anlattı.



Meslek seçiminin önemi anlatıldı

Kariyer Merkezi Müdürü Özada, pandemi sürecinin çalışma hayatında var olan trendleri hızlandırdığını, işlerin tanımı, içeriği, yapılış şekli ve özellikle firmaların adaylardan bekledikleri yetkinlik setlerinin değiştiğini söyledi. Meslek seçmenin hayat biçimini seçmek olduğunu belirten Özada, meslek seçiminin ilk aşamasının kişinin kendisini doğru tanıması olduğunu vurguladı. Özada, öğrencilik hayatında öğrenci kulüpleri, sosyal çalışmalar, derneklere üyelik, firmalarla networking buluşmaları gibi faaliyetlerin iş arama sürecine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Hacı Sabancı Anadolu Lisesi Müdürü Zekeriya Mercan da gerçekleştirilen organizasyon için Mersin Büyükşehir Belediyesi ve katılımcılara teşekkür plaketlerini iletirken, Kariyer Merkezi ile iş birliğini artırmak istediklerini söyledi.

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