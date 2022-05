3x3 Basketbol Turnuvası sona erdi Mersin Büyükşehir Belediyesinin iş birliği ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 16 Mayıs’ta başlayan 3x3 Basketbol Turnuvasında kupalar sahiplerini buldu

Mersin Büyükşehir Belediyesinin iş birliği ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 16 Mayıs’ta başlayan ‘3x3 Basketbol Turnuvası’ tamamlandı. 4 gün süren ve her yaştan katılımcının mücadele ettiği müsabakalarda birinci olan takımlara ödülleri verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Basketbol İl Temsilciliğinin iş birliğinde gerçekleştirilen 3x3 Basketbol Turnuvası final yaptı. 86 takımın katıldığı ve toplam 300 müsabakanın yapıldığı turnuvaya, gençler başta olmak üzere her yaştan Mersinli katıldı. Cumhuriyet Gösteri Merkezindeki basketbol sahasında oynanan maçlarda takımlar 4 gün boyunca ter döktü.



6 kategoride toplam 18 takıma ödülleri verildi

Erkek basketbol takımları; U1013, U14, U16, U18 ve Büyükler kategorilerinde mücadele verdi. Kadın basketbol takımları ise U16 kategorisinde karşılaştı. Turnuvada ayrıca yaş sınırının olmadığı büyükler kategorisi de oluşturularak bayram coşkusu her yaş grubunda yaşatıldı. 6 kategoride 86 takımın mücadele ettiği turnuvada, her kategoride ilk 3’e giren takımlara ödülleri dağıtıldı. Turnuva boyunca oynanan toplam 300 maçın ardından 18 takıma kupa ve oyunculara da madalyaları verildi.

Erkeklerde; 10U13 İnanç Spor ve U14 kategorisinde İnanç Spor (A), U16 kategorisinde YABO (D), U18 kategorisinde Vektör Team, Büyükler kategorisinde Bizden Geçmiş takımları birinci oldu. Kadınlarda ise U16 kategorisinde birinciliği Mersin Büyükşehir Belediyesi (C) aldı.



“Mersin için bence çok güzel bir organizasyon oldu”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, turnuvanın detaylarını paylaşarak, “Turnuvamız 16 Mayıs Pazartesi günü başladı. O günden itibaren her gün akşam 16.0022.00 saatleri arasında bu alanda müsabakalar şeklinde devam etti. Gençlerin coşkusu harikaydı. Biliyorsunuz, 15 Mayıs’ta çok büyük, güzel bir kortejle başladık. Dolu dolu bir hafta geçirdik. Mersin için bence çok güzel bir organizasyon oldu. Burada büyük, küçük herkes kenetlenmiş. Herkes kendini genç hissediyor. Sadece gençler değil de biz de özlemişiz aslında böyle bir coşkuyu. Her yaştan insanı bir yerde toplamak, güzel şeyler yapmak çok güzel. Çok mutluyuz gerçekten” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.