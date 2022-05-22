Mersin Uluslararası Müzik Festivali başladı



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)-MERSİN'de bu yıl 'Müzik Birleştirir' temasıyla düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali (Merfest), gala konseriyle başladı.

Mersin Kültür Merkezi´nde bu yıl 'Müzik Birleştirir' temasıyla düzenlenen festivalin gala konseri ilgi gördü. Çok sayıda davetlinin katıldığı açılış konseri öncesi Sanat Ödülü, Kent Ödülü ve Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü olmak üzere 3 farklı dalda ödül, sahiplerine dağıtıldı. Ödül töreninin ardından besteci ve şef Murat Cem Orhan yönetiminde Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası konser için sahne aldı. Mezzosoprano Asude Karayavuz, Soprano Hale Soner Kekeç, Tenor Erdem Erdoğan, Bariton Caner Akgün´ün solist olarak yer aldığı konserde, Şef Murat Cem Orhan yönetiminde eserler seslendirildi.

11 Haziran'a kadar devam edecek festivalde 3'ü ücretsiz 12 konser verilecek. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2022-05-22 09:49:24



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