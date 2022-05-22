Fırtınada 6 tekne batmaktan son anda kurtarıldı

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Atike Ceylan KAÇAR/SİLİFKE(Mersin),(DHA)MERSİN´in Silifke ilçesi Boğsak Koyu´nda 15 dakika etkili olan fırtına nedeniyle su alan 6 tekne, kıyıdaki işletmecilerin müdahalesi sonucu batmaktan kurtarıldı.

İlçedeki Boğsak Koyu´nda saat 15.00 sıralarında etkili olan fırtına nedeniyle koyda büyük dalgalar oluştu. 15 dakika etkili olan fırtınada, koyda demirli 6 tekne su aldı. Kıyıdaki işletmecilerin müdahale ettiği tekneler, römorklerle karaya çekildi. Kısa süre sonra fırtına son buldu ve güneş açtı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Silifke Atike Ceylan KAÇAR

2022-05-22 17:41:51



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