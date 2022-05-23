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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdenizli kadınlar Mut ve Silifke’yi gezdi

İHA

Akdenizli kadınlar Mut ve Silifke’yi gezdi

Akdeniz Belediyesinin “AnneKız Projesi” çerçevesinde, ilçede yaşayan ailelere yönelik kültür gezileri devam ediyor. Akdenizli anneler ile kızları, Mut ve Silifke’yi gezerek gönüllerince bir gün geçirdiler.
Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün hayata geçirdiği “AnneKız Projesi” çerçevesinde anneler ile kızları, Mut ve Silifke’nin tarihi, kültürel ve turistik yerlerini gezme imkanı buldu. GülnarMut yolu üzerinde bulunan Zeynel Abidin Türbesini ziyaret edip dualar okuyan anneler ile kızları, Mut’un Yerköprü Şelalesinin güzelliğine tanıklık etti, dönüş yolunda da Silifke Kızkalesi’nde bol bol fotoğrafları çektirdi.
Geziye katılan Akdenizli anneler ile kızları, Mersin’in farklı ilçelerini, tarihi, turistik, kültürel zenginlik ve güzelliklerini gördüklerini ifade ederek, kendilerine bu imkanı sağlayan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile gezi boyunca onlara eşlik ederek yardımcı olan belediye personeline teşekkür ettiler.

Her cumartesi günü farklı gruplar gezilere katılıyor
Her hafta cumartesi günü düzenlenen ve 60 kişiden oluşan gezilerde, Mersin’de yaşayıp da kenti tanımayan, hayatında hiç denize veya ilçe dışına çıkmamış Akdenizli kadınlar ile kızları, en doğusundan en batısına kadar Mersin’in tarihi ve kültürel değere sahip turistik yerlerini gezme ve tanıma imkanı buluyor. Gezilerde ayrıca, Akdeniz Belediyesinde görevli uzmanlar da kadınlar ile kızlarına rehberlik ederken, konukların kumanyaları da Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından karşılanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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