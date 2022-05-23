Mersin'de otobüs şoförlerine 'ileri sürüş teknikleri eğitimi'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi’nin her geçen gün artan ve gençleşen toplu taşıma filosuna yeni şoförler de katılıyor. Son olarak işe alınan 137 otobüs şoförü, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi tarafından “ileri sürüş teknikleri eğitimi” almaya başladı.

Büyükşehir de Nisan ve Mayıs aylarında işe alınan toplam 137 otobüs şoförü 25’er kişilik gruplar halinde Macit Özcan Tesisleri’nde aldıkları teorik eğitimleri, Mersin Stadyumu yanındaki park alanında pratiğe döktü. Teorik eğitimlerde yolcularla iletişimden trafikte dikkat edilmesi gerekenlere kadar pek çok bilgiyi edinen şoförler, pratik eğitimlerde kullandıkları araçların kapasitesini ve özelliklerini daha iyi tanıma olanağı buldu.

Devam eden eğitimlerle ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi’nde görevli eğitim şoförü Fatih Yaldız, “Toplu taşımamız hızlı bir şekilde büyüyor. İşe yeni alınan 137 şoför arkadaşımız var. Bize verilen eğitim sürecini onlara aktarıyoruz. Eğitimlerden başarıyla geçenleri otobüslerimize çıkartıyoruz. Tamamlayamamış olanları da eğitimlerine devam ettirip diğer arkadaşların seviyesine geldiklerinde güvenli ve güler yüzlü hizmet vermeleri için direksiyonun başına geçiriyoruz” dedi.



“Araçlarını tanıtıyoruz, kaza bela yapmadan araçlarını kullanmalarını sağlıyoruz”

Trafik kazaları önleme sürüş teknikleri eğitmeni Ömer Şen, teorik eğitimlerde araç ve fren kontrolünden manevra ve virajlara girişçıkış tekniklerine kadar pek çok bilgi verdiklerini belirterek, “Aynı eğitimi alanda uygulamalı olarak da sürücülerle birlikte uyguluyoruz. Bu sayede doğru şekilde araç kullanmayla ilgili eksiklerini tamamlamaya çalışıyoruz. Bizim eğitimlerimiz genelde keyifli olur. Şoförler burada birçok şey öğrendiklerini söylüyorlar. Araçlarını tanıtıyoruz, kaza bela yapmadan araçlarını kullanmalarını sağlıyoruz. Otobüs sürücüleri uzun saatler araç kullanıyorlar. Araçlarını tanımaları ve kapasitesini bilmeleri kendileri için daha güvenli bir sürüş sağlıyor” diye konuştu.

Şoförlerden Murat Kutalcı, 16 yıllık şoför olduğunu ve Büyükşehir de otobüs şoförü olarak işe başladığını belirterek, “Aldığım eğitimlerden sonra vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet sunacağıma inanıyorum. Şu anda ileri sürüş teknikleri eğitimleri alıyoruz. Bu eğitimlerin şoförlük becerilerimi artırdığını gördüm. Eğitimin şart olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.

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