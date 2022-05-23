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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de 3. Çevre Yolu düzenleme çalışmaları sürüyor

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 3. Çevre Yolu yenileme ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Mersin'de 3. Çevre Yolu düzenleme çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 3. Çevre Yolu yenileme ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor.
Başkan Seçer, 3. Çevre Yolu düzenleme çalışmalarının sonucunda mevcut yolun şu anki durumundan daha güzel, trafiğin seyrine katkı sunacak bir ana arter haline geleceğini belirterek, “6 bin 75 metrelik bu güzergahta çalışmalarımızı başlattık. Şu anda orada hummalı bir çalışma başlamış durumda. 4. Çevre Yolu’nda yapılan çalışmaların bir benzerini 3. Çevre Yolu’nda yapmayı planlıyoruz. 3 şerit araç, 1 şerit bisiklet yolu ve yaya yolu olarak düzenleyeceğiz. Gidişgeliş olarak düşünürseniz her bir kısmı bu şekilde düzenleyeceğiz. Bu yılın sonuna kadar da bu çalışmalarımız sonra ermiş olacak” diye konuştu.
Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi tarafından sürdürülen yenileme ve düzenleme çalışmaları kapsamında 3. Çevre Yolu da ana arter haline gelecek. Milli Mücahit Rıfat Uslu ile Ali Kaya Mutlu Caddeleri güzergahında Akbelen Bulvarı ile 34. Cadde arasındaki 6 bin 75 metre uzunluğundaki yolu kapsayan çalışmalar sonunda 3 şerit araç, 1 şerit bisiklet yolu ve yaya yolu olacak.
Akbelen Bulvarı ile 36. Cadde arasında kalan bin 200 metrelik güzergahın güney şeridinde çalışmalarını tamamlayan ekipler, 3 şerit yol platformu, 1 şerit bisiklet yolu ve özel gereksinimli vatandaşların kullanımına uygun kaldırım imalatlarını yaptı. Büyükşehir ekipleri ayrıca, 85 metre uzunluğunda ve 12 metre yüksekliğinde taş duvar yapımını da tamamladı.
4. Çevre Yolu için yapılan uygulamaların benzerlerinin gerçekleştirileceği çalışma sayesinde sürücüler daha rahat ve konforlu seyahat edebilecekleri yollara kavuşurken, bisiklet sürücüleri ve yayalar da güvenle geçiş yapabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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