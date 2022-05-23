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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mezitli'de satranç turnuvası sona erdi

İHA

Mezitli'de satranç turnuvası sona erdi

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası, zorlu maçların ardından sona erdi.
Bir halı sahada gerçekleştirilen ve 2 gün süren Türk sporcuların yanında Özbekistan, Türkmenistan, Suriye ve Ukrayna'dan 332 satranççının katıldığı turnuvada başarılı olan sporculara madalya ve kupaları Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan tarafından verildi. Başarılı sporcular zafer sevinçlerini Başkan Tarhan ve aileleriyle paylaştı.
Birinciye 3 bin TL, ikinciye bin 500 TL ve üçüncüye 750 TL ödülün verildiği Türkiye Satranç Federasyonu programında da yer alan turnuvada, 8 yaş altında birinci Emir Batu Ünsal, 2'inci Tuna Alp Karaköse, 3'üncü Atahan Yıldız olurken, en iyi kadın Kübra Nur Orhan oldu. 10 yaş altında ise birinci Fatih Çelik, ikinci Emre Baran Meşe, 3'üncü Güney Telli olurken, en iyi kadın Neva Derin Çoban oldu. Açık kategoride de birinci Emir Gülbeyaz, 2'inci Engin Yaşar Işık, 3'üncü Egemen Gülden olurken, kadınlarda Şuara Keskin şampiyon oldu.
Tüm katılan satranççılara ve onlara destek veren ailelerine teşekkür eden Başkan Tarhan, "Artık Mezitli satranç alanında ulusal anlamda adı geçen bir kent haline geldi. Sporcularımız çok değerli başarılarla kentimize dönüyorlar. Mersin’de bu kadar geniş katılımlı bir turnuvaya da çok az rastlanıyor. Her geçen yıl daha da büyüyerek uluslararası sporcuların rağbet ettiği bir turnuvamız var. Sadece 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında değil 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramında, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası etkinliklerimiz kapsamında da satranç turnuvası gerçekleştiriyoruz” dedi
Çocukların ve gençlerin satranca yönelmesine de vurgu yapan Tarhan, “Çocuklarımızın satranç gibi zihni geliştiren çok önemli bir dala eğilim göstermesi de son derece önemli. Eğitimlerine de katkı sağlayacaktır. Her şeyden önce analitik düşünceyi öğreniyorlar. Yarınlarda arkadaşları arasında çok ön plana çıkacaklardır" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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