Serinlemek için girdiği denizde kaybolan Suriyeli İzzet, aranıyor



MERSİN, (DHA)MERSİN'in Mezitli ilçesinde Suriyeli İzzet Hamo (21), dün serinlemek için girdiği denizde kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi yakınlarındaki sahile gelen İzzet Hamo, dün öğle saatlerinde serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra denizde yüzen Hamo, gözden kayboldu. Hamo'yu gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Akşam saatlerine kadar ekipler, Hamo'ya ulaşmak için çalışmalarını sürdürdü. Ancak Hamo'ya ulaşılamayınca havanın kararmasıyla çalışmalar sonlandırıldı. Sabah saatlerinde arama çalışmaları Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK), Mersin Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler ile Mersin Büyük Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Amirliği ekipleri tarafından başlatıldı. Bölgede Hamo'yu bulabilmek için çalışmalar devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2022-05-23 15:55:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.