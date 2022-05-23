Elif Sanchez'den 3 dilde unutulmaz konser



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahne alan 'Caz da söylerim ama türküler benim evim' diyerek ilk albümüyle adından sıkça söz ettiren Elif Sanhcez, 3 dildeki performansı ile caz ve türkü severleri büyüledi.

Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki konserde Elif Sanhcez, izleyicilerle buluştu. Konsere Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı ile çok sayıda sanatsever izledi. Yeni albümü Mi Voz'dan İspanyolca şarkılarla birlikte, Türkçe ve Azerice 'Evlerinin Önü Mersin', 'Aman Avcı', 'Aman Ayşem', 'Bulut Bulut Üstünde' gibi dillerden düşmeyen türkülerin caz düzenlemelerini seslendiren sanatçı Elif Sanhcez, konser bitimi dakikalarca ayakta alkışlandı.

Yaklaşık 1,5 saat sahnede salan Elif Sanchcez'e, trompette Paul Sanhcez, davulda Nesim Ruacan, gitarda Doruk Okuyucu, bass gitarda Guy Bernfeld eşlik etti. Konser sırasında konuşan Elif Sanhcez, Mersin'in hayatında önemli bir yerinin olduğunu, bu nedenle de her yaz birkaç ay tatil için Silifke ilçesine geldiklerini söyledi. Mersin'e davet edilmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Elif Sanhcez, "Türküleri çok seviyorum. Benim için anlamı çok büyük. O yüzden ilk albümde 8 türkü kayıt ettim. Bunlar da annemde öğrendiğim türküler. 2'nci albümüm 27 Mayıs'ta piyasaya çıkacak. Yine orada da türküler var. İspanyolca, Türkçe ve Azerice seslendirme olacak" dedi.

11 Haziran tarihine kadar 'Müzik Birleştirir' temasıyla 20'inci kez hayat bulan Mersin Uluslararası Müzik Festivali, bu yıl 3'ü ücretsiz toplam 12 etkinliğe ev sahipliği yapacak. (DHA) DHA-Kültür Sanat Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2022-05-23 23:55:22



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