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Vali Pehlivan, öğretmen ve öğrencilerle buluştu Mersin Valisi Pehlivan, Mezitli Muhittin Develi Ortaokulunu ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi

İHA

Vali Pehlivan, öğretmen ve öğrencilerle buluştu Mersin Valisi Pehlivan, Mezitli Muhittin Develi Ortaokulunu ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi

– Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mezitli Muhittin Develi Ortaokulunda öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Pehlivan, başarı düzeyini daha da yukarı çıkarmak için hep birlikte çalışacaklarını söyledi.
Vali Pehlivan, merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesindeki Muhittin Develi Ortaokulunda, Mezitli Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Okul Müdürü Celalettin Akdoğan ve okul idarecileri tarafından karşılandı. Okul bahçesindeki öğrencileri selamlayan Pehlivan, İstiklal Marşını da çocuklarla birlikte okudu.
Pehlivan, yaptığı konuşmada, “Mersinimize gelir gelmez ilimizi tanımaya, hemşerilerimizle tanışmaya, ilimizin konularını bir an evvel ele almaya başladık. Bu bağlamda eğitimöğretimin öncelikli konularımızdan olduğunu ifade etmek ve tanışıp hasbıhalde bulunmak üzere geleceğimizin teminatı olan değerli çocuklarımızla ve kıymetli öğretmenlerimizle bir araya gelmek istedim” dedi.

“Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin yanında olacağız”
Bütün gayelerinin, devletin imkanlarıyla öğrencilere daha iyi şartlarda eğitim ve öğretim hizmetlerini vermek olduğunu vurgulayan Pehlivan, “Bu konuda ilimizde Valiliğimizin genel koordinasyonunda, Milli Eğitim Müdürlüğümüzce çok güzel çalışmalar yürütüldüğünü biliyorum. İlçelerde de kaymakamlarımız ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimizle bundan sonra da öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin yanında olacağız ve çok çalışacağız, hep birlikte eğitim ve öğretimde başarı düzeyini daha da yukarılara çıkarmak için gayret göstereceğiz. Sevgili çocuklar sizleri çok seviyoruz, hepinize iyi dersler, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Öğrencilerin birlikte fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmeyen Vali Pehlivan, onlarla birlikte öz çekim yaptı. Daha sonra öğretmenler odasına geçen Pehlivan, burada öğretmenler ve okul idarecileri ile bir araya geldi, okulda yapılan çalışmalar ve yürütülen projeler hakkında bilgiler aldı.

“Devletimizin verdiği imkanları hep birlikte çocuklarımızla buluşturmaya devam edeceğiz”
Ziyarette öğretmenlerle tek tek tanışan Pehlivan, burada yaptığı konuşmada, “Milli eğitim en temel hizmet alanlarımızdan biridir. Bu sürecin odağında olan öğretmenlerimizle sık sık bir araya gelmeye önem veriyoruz. Görevi devraldığımız günden itibaren il olarak eğitimöğretim, başarı ve kalite standartlarımızı kesinlikle aşağıya düşürmeden, birkaç basamak yukarıya, birkaç adım ileriye nasıl taşıyabiliriz diye düşünecek ve bunun için hep birlikte iş birliği ve koordinasyon içinde çalışacağız. Çocuklarımızın çok güzel bir enerjisi var, onlar sizlere emanet. En iyi şekilde yetiştirmek için elinizden gelenin en iyisini yapıyorsunuz. Vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.
Vali Pehlivan, daha sonra 7B sınıfını ziyaret ederek, öğrencilerin derslerine katıldı. Öğrencilere kitap hediye eden Pehlivan, Robotik Kodlama Atölyesini de ziyaret etti ve bilişim teknolojileri öğretmenlerinden atölye hakkında bilgi aldı, öğrencilerle robotik kodlama üzerine sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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