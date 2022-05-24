Başkan Tarhan, sanayi esnafının sıkıntılarını dinledi

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi. Sanayinin taşınması konusunda fikir alışverişinde de bulunan Tarhan, aracını tamir için getiren vatandaşlarla da sohbet etti.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Tarhan, sanayi sitesini dolaşarak esnafa bol kazançlar diledi. Sanayi esnafının aktardığı sorunlarla ilgili görüş alışverişinde de bulunan Tarhan, yaptıkları hizmetlerle ilgili esnafın görüşünü alırken, önerileri de not etti.

Görevde bulunduğu 8 yıllık süreçte halk günleri, esnaf ve ev ziyaretleri ile vatandaşlarla buluştuğunu söyleyen Başkan Tarhan, belediye olarak yapılması gereken rutin görevleri arttırarak sürdürmeye devam ettiklerini belirtti. Tarhan, "Dünya olarak korona virüs gibi çok özel bir süreci atlatmış durumdayız. Virüs dalgasının neden olduğu ekonomik ve sosyal kriz insanlarımızı bunaltmış durumdaydı. Bunun sonrasında yaşanan ekonomik kriz de esnafımızı ve vatandaşlarımızı çok zor durumda bırakmıştır. Esnaf ve vatandaşlarımızla sohbet ederek görüş ve önerilerini de aldık. Yaşanan sürecin atlatılması için çok önemli fikir ve öneriler aldık" dedi.

İletilen dilek ve şikayetlerle bizzat ilgilenerek çözüm için talimat verdiğini aktaran Tarhan, "Halkımızdan gelen istek ve şikayetler sayesinde en kısa sürede sorunu tespit edip çözüme kavuşturmaktayız. Vatandaşlarımız her salı belediyemize gelip, bizzat benimle görüşüp sorunlarını anlatabildiği gibi evinden, iş yerinden, cep telefonlarından, sosyal medya üzerinden, internet erişiminin olduğu her yerden belediyenin sitesine girip, başkana mesaj butonunu tıklayarak tüm istek ve şikayetlerini bildirebilirler. Biz bununla da yetinmiyoruz, ulaşamadığımız her vatandaşımızın ayağına giderek görüşlerini dinliyoruz" diye konuştu.

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