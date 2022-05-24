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Cinayet davası duruşması sonrası silahlı kavga

DHA

Cinayet davası duruşması sonrası silahlı kavga


MERSİN, (DHA)MERSİN'de cinayet davası duruşması sonrası karşılaşan tarafların silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Adliyesi'nde görülen cinayet davasının duruşması sonrası taraflar, Mahmudiye Mahallesi'nde sokak arasında karşılaştı. Aralarında geçmişe dayalı husumet olduğu öğrenilen şüpheliler, mahalle arasında silahlı kavgaya tutuştu. İki tarafın da silah kullandığı olayda kolundan yaralanan Mehmet Cafer K., hastaneye kaldırıldı. Araçla kaçmaya çalışan şüphelilerden 3'ü, olayda kullandıkları tabancayla polis ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Firari 1 kişinin arandığı olayla ilgilli inceleme sürüyor. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)
2022-05-24 13:03:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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