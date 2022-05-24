Öğrencilerin kavgasında kan aktı Biri ağır 2 öğrenci yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde öğrencilerin parktaki kavgasında 2 kişi yaralandı.

Olay, İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan Kültür Parkı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tadilatta olan Kültür Parkı'nda spor aletleri yüzünden tartıştılar. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine parktan çıkan öğrenciler kavgaya okul yakınlarında da devam etti.

Kavgada, aynı okulda öğrenci olan H.F. (16) koltuk altından ve kalçasından, M.E. (19) sol kolundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan H.F.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği, M.E'nin durumun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan öğrencilerden 2’sini suç aleti bıçakla gözaltına alındı.

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