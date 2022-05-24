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‘Örnek Köy’ Darısekisi’nde “Yörük Kültürü ve Gastronomi Günleri” başladı Başkan Seçer: “Darısekisi Örnek Köy, milyonlarca lira yatırımın çok daha ötesinde değer atfettiğim bir çalışma” “Burada amaç, bu çevrede topyekun bir kırsal kalkınmayı öne çıkarmak”

İHA

‘Örnek Köy’ Darısekisi’nde “Yörük Kültürü ve Gastronomi Günleri” başladı Başkan Seçer: “Darısekisi Örnek Köy, milyonlarca lira yatırımın çok daha ötesinde değer atfettiğim bir çalışma” “Burada amaç, bu çevrede topyekun bir kırsal kalkınmayı öne çıkarmak”

– Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersinden Kadın Kooperatifi iş birliğiyle köy kültürünü korumak ve kadınları üretime daha fazla dahil etmek için hayata geçirilen ‘Darısekisi Örnek Köy’de “Yörük Kültürü ve Gastronomi Günleri” başladı. İki gün boyunca birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Darısekisi Örnek Köyü, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer birlikte gezdi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersinden Kadın Kooperatifi el birliği ile ‘Örnek Köy’ olarak yeniden yapılandırılan Darısekisi’nde Toros Üniversitesinin de katkılarıyla “Yörük Kültürü ve Gastronomi Günleri” etkinliği başladı. Etkinliğin açılış programına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ile birlikte katıldı. Etkinliğe, Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Açılış programı öncesinde köyü gezen Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer, mahalle sakinleriyle sohbet etti. Program başlarken Başkan'a Yörük kültürünü temsil eden yağlık bağlandı. Başkan Seçer ve Meral Seçer, programda bir gösteri sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğuna da eşlik ederek birlikte oynadı.

“Darısekisi milyonlarca lira yatırımın çok daha ötesinde değer atfettiğim bir çalışma”
Başkan Seçer, açılışta yaptığı konuşmada, Yörük kültürünün önemine dikkat çekerek, Yörüklerin, Anadolu topraklarının temel taşı olduklarını söyledi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Yörüklerle ilgili sözünü hatırlatan Seçer, “Gidin Toros dağlarına, bir Yörük çadırı görürseniz ve dumanı tütüyorsa bu ülkenin başına hiçbir sorun gelmez, bu ülke emin ellerdedir” dedi.
Kadim Yörük kültürünü korumak için Darısekisi Örnek Köy projesini geliştirdiklerini anlatan Seçer, “Yörüklerimiz dünyasını, hayatını sırtında taşıyan insanlarımız, canlarımız. Çalışkan, emeği, alın terini, doğayı, insan sevgisini, paylaşımı, birlikteliği, birbirine müsamaha göstermeyi temel prensip edinip bir potada eritmiş muazzam bir kültür Yörük kültürü. Biz de bölgemizde yüzyıllardır, binyıllardır var olan bu insanlarımızın kadim kültürünün yaşaması, daha sonraki kuşaklara aktarılması için böyle bir çalışmayı yaptık. Darısekisi Örnek Köyü adından da anlaşılacağı gibi çok örnek bir çalışma, çok örnek bir köy oldu. Burada çok değerli çalışmalar yapıldı, bir emek var. Herkesin iyi niyetle, samimiyetle, hüsnüniyetle yaptığı ve bölgemize kazandırdığı, benim milyonlarca lira yatırımın çok daha ötesinde değer atfettiğim bir çalışma. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler ediyorum” diye konuştu.

“Afetevleri Sokağı muazzam olmuş, o evlerdeki insanların mutluluğu da rengarenk olmuş”
Projeye destek veren kurum ve kuruluşları tek tek sayarak teşekkür eden Seçer, projenin detaylarını anlatarak, “Bu çalışmada bizimle beraber olan, hatta zaman zaman bizim birkaç adım önümüze geçen Mersinden Kadın Kooperatifi’ne, ona emek veren her bir üyesine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Muhtarımla ve köy halkıyla beraber burada çok değerli, çok önemli çalışmalar yaptılar. Eğitim Merkezi ile Kadın Atölyeleri oluşturdular. Şimdi Çocuk Atölyeleri oluşturacaklar. Afetevleri Sokağı muazzam olmuş, rengarenk; o evlerde yaşayan insanların mutluluğu da rengarenk olmuş, bir renk cümbüşü oluşturmuş. Zaten amacımız da bir damla mutluluk. Bütün çabalarımız da onun için” ifadelerini kullandı.

“Renklerimiz bizim zenginliğimiz”
Seçer, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan tüm insanların ortak kaygısının ve beklentisinin mutluluk olduğunu belirterek, “Beklentimiz kimseye muhtaç olmadan, mutlu, özgür bir şekilde yaşamak. Biz Türkiye’ye bu anlayışı egemen kılabilirsek ne mutlu bize. O zaman gözlerimiz açık gitmez. Biz böyle bir ülke hayal ederek yaşıyoruz. Biz bu ülke için birlik ve beraberlik içerisinde dünyada daha saygın bir millet olmak için çalışmaya devam edeceğiz. Sakın aramıza nifak sokmak isteyenlere, din, milliyet istismarı yapmak isteyenlere prim vermeyin. Bizim için esas olan birliğimiz. Renklerimiz bizim zenginliğimiz. Bizim Atatürk’ümüz var, bayrağımız var. O al bayrak altında, Atatürk’ün izinde sonsuza kadar bu ülkeyi yaşatacağız” dedi.

“Bütün yapılanlar bu çevrede bir kırsal kalkınmayı öne çıkarmak için”
Seçer, Darısekisi’nde çok güzel bir seyir terasının hazırlandığını ifade ederek, “Ben daha önce buraya geldim. Üreticilerimize nergis soğanı dağıttık. Şimdi sanki bütün bu hizmetler Darısekisi Köyüne yapılmış gibi değerlendirilebilir. Hayır. Bakın burası bir merkez. Burada Musalı, Evrenli, Doruklu, Dalakderesi, Gözne, Soğucak, Kepirli, Korucular ve Çamlıdere’nin tüm bu bölgelerin kırsal kalkınması hedefleniyor. Onun için atölyeler bir yerde, çalışma alanları bir yerde. Burada bütün yapılanlar, topyekun bu çevrede bir kırsal kalkınmayı öne çıkarmak, tarımın farkındalığını oluşturmak, gastronomiyi, turizmi geliştirmek için. İnsanlar gelsin ekoturizmle o bölgenin doğası ile tanışsın, o bölgenin insanlığıyla, gastronomisiyle, kültürüyle, alışkanlıklarıyla karşılaşsın. Darısekisi Örnek Köy projesinin temelinde yatan bu amaç. İnşallah bunu burada bırakmayacağız. Daha farklı bölgelerde de çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Silifke Uzuncaburç’ta da Arkeo Köy projesi olduğunu söyleyen Seçer, projeyi Mersin Üniversitesinden hocaların yürüttüğünü ve geçtiğimiz günlerde de kendilerine bir sunum yapıldığını anlattı.
Darısekisi’nde akşam saatlerine kadar etkinliklerin süreceğini kaydeden Başkan Seçer, seyir terasının da mutlaka ziyaret edilmesini önerdi. Darısekisi’ndeki kalıcı yerel ürün stantlarını anlatan Seçer, “Bu bölgedeki yöresel üretimlerin kadın emeği ile ekonomik değere dönüşmesi için bu imkanlarımızı da Kadın Dairemizin, Tarım Dairemizin ve diğer bütün dairelerimizin katkılarıyla yaptığı bu çalışmalarla değerlendirebileceğiz. Biz burada daha önce organik tarım eğitimi de verdik ve devam ediyor. Organik tarım, katma değeri yüksek tarım. Tarım, ekoturizm bunlar pandemiden sonra çok değer kazandı. Bizim bundan sonraki hedefimiz bölgede bu tip çalışmaları yoğunlaştırmak. Sadece Toroslar ilçemizde Darısekisi ve çevresindeki yerleşim yerleri ile kalmayacağız” ifadelerini kullandı.
Mersinden Kadın Kooperatifi ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin Silifke Gazi Çiftliğinde de çok değerli bir çalışma yaptığını anımsatan Seçer, Mut Çömelek’te ‘Jeo Köy’, Tarsus Taşkuyu’da da ‘Eko Köy’ projelerinin bulunduğunu, İhsaniye Melemez’de ise ‘Kültür Köy’ için ön çalışmaları başlattıklarını söyledi.
Meral Seçer de kooperatif ortağı olan ve organik tarım yapan Ebru Tugay aracılığıyla Darısekisi’ne geldiğini belirterek, “Daha sonra Darısekisi’nin yayla güzergahı üzerinde olması, kente olan ulaşımının yakınlığı ve kolaylığı, konaklama imkanlarının yakında olması vesilesi ile Örnek Köy anlamında buranın uygun olacağını düşündük” diyerek, çevre köylere yakınlığının sağladığı avantajla birlikte çalışmaların başladığını anlattı.
Darısekisi Mahallesi Muhtarı Yakup Yetkin de emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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