Büyükşehir Belediyesinden Mut’a bir erik boylama makinesi daha

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesinin ‘Erik Üretici Kooperatiflerine Erik Boylama Makinesi Desteği Projesi’ çerçevesinde Mut ilçesi Göksu Mahallesi Kravga Tarımsal Kalkınma Kooperatifine bir adet erik boylama makinesi daha teslim edildi. Yoğun iş gücünü azaltan ve boylamayı doğru yapan makine sayesinde her üretici 1 ton erikte 3 bin lira ek gelir sağlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üreticilere ekipman desteğini sürdürüyor. Her bölgenin üretim özelliğine göre makine desteği veren Büyükşehir Belediyesi, Mut Kravga Tarımsal Kalkınma Kooperatifine 2019 yılında bir erik boylama makinesi desteğinde bulunmuştu. Makine sayesinde zamandan tasarruf eden ve maliyetleri asgariye indiren üreticiler için Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi koordinesinde bir erik boylama makinesi daha teslim edildi.



“Yoğun iş gücünü azaltıp ürünlerin kar marjını artırmayı hedefliyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler, Eğitim ve Kooperatifler Şube Müdürü Selçuk Şahutoğlu, 2022 yılında da alet, ekipman, makine desteklerine devam ettiklerini belirterek, “Projemizle erik üreticilerinin kooperatif aracılığı ile girdi masraflarını düşürerek, yoğun iş gücünü azaltıp ürünlerinin de kar marjını artırmayı hedefliyoruz. Ekipman desteği projelerimizin hepsinde ekipmanları kooperatiflere teslim ediyoruz. Burada ortak kullanım amaçlamaktayız. Bu yıl da iki erik boylama makinesinin birini Göksu Kravga Tarımsal Kalkınma Kooperatifine, diğerini de Gülnar ilçesinde Gezende Bardat Tarımsal Kalkınma Kooperatifine teslim edeceğiz” dedi.

Erik boylama makinelerinin üreticilere hem zamandan hem de maliyetlerden tasarruf sağladığını belirten Şahutoğlu, “Günümüz piyasa koşullarıyla beraber üreticilerimiz erikleri bahçelerinden topladığında 89 lira fiyatla satıyorlarken, erik boylama makinesiyle sınıflandırılmasıyla bu değer 1112 liralara çıkıyor. Bu şu demek oluyor; 1 ton eriği erik boylama makinesiyle sınıflandırdığımızda her bir üreticimiz 1 tonda 3 bin lira ek gelir elde etmiş oluyor. Bu da projemizin amacına ulaştığını gösteriyor” diye konuştu.



“Erik boylama makinesiyle birlikte 3 yıldır fiyatları biz belirliyoruz”

Göksu Mahallesi Kravga Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Şimşek de 2’nci erik boylama makinesini teslim aldıklarını söyleyerek, “Tonajımız arttı. Bu sene itibariyle Kanada'ya, Endonezya’ya, Malezya'ya ürün göndermeye başladık. Erik boylama makineleri sayesinde ürünün kalitesi arttı, çünkü 6 boya sınıflandırıyoruz. Bu sınıflandırma yapılmadan önce erik kasalarda geliyordu, boylanmadan kabaca fiyat biçiliyordu. Bu genelde 89 lira civarında olurdu. Şimdi bu boylandıktan sonra ortalaması 1314 lira, sezonun başlarında 1516 lirayı buluyor. Bu şekilde üreticinin maliyetleri arttığı dönemlerde ürün satışı yükselmiş, yani aldığı fiyat yükselmiş oldu” ifadelerini kullandı.

Daha önce fiyatları tüccarların belirlediğini fakat artık kooperatif olarak her gün günlük fiyatı kendilerinin tespit ettiklerini belirten Şimşek, “Kooperatif olarak erik boylama makinesiyle birlikte 3 yıldır fiyatları biz belirliyoruz. Boylama makineleri ve kooperatifimiz sayesinde hem ülke ekonomisine hem Mersin Mut ekonomisine artı katkı sunuyoruz. Ayrıca bizim eriğimizin sulu ve lezzetli olması, raf ömrü bakımından Türkiye piyasasında önemli bir yer tutuyor. Boyladığımız zaman bu daha yukarıya çıkıyor. Daha kaliteli erikler üretmiş oluyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesine verdikleri 2 erik boylama makinesinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.



“İşimiz yüzde 50 hafifledi ve verimimiz çoğaldı”

Üreticilerden Aysel Mertoğlu Şimşek ise erik boylama makinesi sayesinde işlerinin kolaylaştığını söyleyerek, “Daha önce erikler çulların üstüne serilip boylama olarak kendimiz elimizle seçiyorduk. Erik boylama makinesi sayesinde işimiz yüzde 50 daha da hafifledi ve verimimiz çoğaldı” dedi.

