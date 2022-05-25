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Sahte rapor operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı Şüphelilerin, para karşılığı rapor alacak kişilerin yerine hastalığı olan 'dublörler' kullanarak sahte sağlık raporları alıp devleti yüksek miktarda zarara uğrattıkları belirlendi

İHA

Sahte rapor operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı Şüphelilerin, para karşılığı rapor alacak kişilerin yerine hastalığı olan 'dublörler' kullanarak sahte sağlık raporları alıp devleti yüksek miktarda zarara uğrattıkları belirlendi

Mersin merkezli 8 ilde 'nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet' aldıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 56 şüpheliden aralarında 2 sağlık çalışanının da bulunduğu 11 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, kamuda çalışan bazı kişilerin para karşılığı rapor alacak şahısların yerine hastalığı olan 'dublörler' kullanarak sahte sağlık raporları aldırıp engelli maaşı, ÖTV indirimi gibi kazanımlar sağlayarak devleti yüksek miktarlarda zarara uğrattıkları tespit edildi.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda 20 Mayıs sabahı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet' aldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik, Mersin merkezli İstanbul, Ankara, Konya, Adıyaman, Muş, Şırnak ve Kahramanmaraş'ta 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında 2 hemşire ve 1 sağlık memurunun da bulunduğu 56 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden sağlık çalışanları N.T. ve Ö.B. ile birlikte H.Y.K., H.Ç., M.G.A., B.Y., S.B., K.U., R.V., S.V. ve A.T. tutuklanırken, B.A., R.N.T., M.G., Z.E., D.S., C.K., Y.A., M.E., V.G., M.E.K., S.D., G.B., isimli 12 şahsa ev hapsi cezası verildi. Y.Y., F.B., Y.S.M. ve Ö.U. ise 'adli kontrol' kararı ile serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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