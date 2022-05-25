Mersin'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 tutuklama

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Mersin'in Silifke ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, son 1 hafta içerisinde uyuşturucu madde kullanan ve satan sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 8 fiş satışa hazır halde metamfetamin, 2 fiş satışa hazır halde bonzai, 6 kullanımı suistimale açık yeşil reçeteye tabi tıbbi ilaç ile uyuşturucu satışından elde edilen 910 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 5'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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