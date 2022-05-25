Tarsus’ta klasik müzik akşamı

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20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali (MERFEST), Avusturya’nın usta klasik müzik topluluklarından Viener Klavier Quartett’i Avusturya Kültür Ofisi işbirliğiyle sanatseverlerle buluşturdu.

Tarsus St. Paul Müzesi’nde yer alan konserde, Katharina Engelbrecht, Magdalena Eber, Jan Ryska, ve Maximilian Flider isimlerinden oluşan topluluk, Mozart, Saint Saens ve Strauss’dan oluşan seçkin bir repertuvar seslendirdi.

Konser öncesi alınan şehit haberleri üzerine, MERFEST Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, şehit ailelerine ve Türk milletine taziyede bulundu.

Konser, PençeKilit Harekatı’nda şehit olan askerlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı.

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