2 tırda çıkan yangın hasara neden oldu

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Mersin'de seyir halindeki iki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



TarsusPozantı Otoyolu Çamalan Denetim İstasyonu yakınlarında M.P. idaresindeki 05 LH 240 plakalı tır, seyir halindeyken kupa kısmında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürülürken, tırda hasar oluştu. Diğer olayda ise sürücüsü öğrenilemeyen 27 AKB 800 plakalı salça yüklü tırın TarsusPozantı Otoyolu'nda seyir halindeyken dorse kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinde kısa sürede söndürüldü.

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