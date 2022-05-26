Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu (2)

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MERSİN'DE 18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında Mersin'de 33 şüpheli tespit edildi. Özel hareket polislerinin de desteğiyle yapılan baskınlarda M.B., M.Ş.E., C.K., M.G., A.A., M.E., C.A., M.Ö., İ.A., D.G., H.Ş., M.G., V.E., F.K., O.F., İ.B., E.S. ve M.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, polis üniforması, 45 bin TL, 550 tabanca mermisi, 1 pompalı tüfek ve 15 kartuş ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. Hakkında gözaltı kararı bulunan 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. (DHA)

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)-FOTOGRAFLI DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2022-05-26 13:02:05



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