Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu (2)

MERSİN'DE 18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında Mersin'de 33 şüpheli tespit edildi. Özel hareket polislerinin de desteğiyle yapılan baskınlarda M.B., M.Ş.E., C.K., M.G., A.A., M.E., C.A., M.Ö., İ.A., D.G., H.Ş., M.G., V.E., F.K., O.F., İ.B., E.S. ve M.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, polis üniforması, 45 bin TL, 550 tabanca mermisi, 1 pompalı tüfek ve 15 kartuş ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. Hakkında gözaltı kararı bulunan 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. (DHA)
Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)-FOTOGRAFLI DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2022-05-26 13:02:05
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.