VakıfBank'ın milli voleybolcusu Tuğba Şenoğlu, evliliğe ilk adımı attı

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin),(DHA) - VakıfBank ve A Kadın Milli Voleybol Takımı'nın oyuncusu Tuğba Şenoğlu, evliliğe ilk adımını, babaocağı Mersin´in Tarsus ilçesinde attı.
VakıfBank formasıyla CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Tuğba Şenoğlu ile antrenör Burhan İvegin nişanlandı. Mersin'in Tatsus ilçesindeki tarihi Elifhatun Konağı'nda düzenlenen nişan töreninde Şenoğlu ve İvegin çiftini; voleybolun yıldız isimlerinden İtalya ekibi Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen Ebrar Karakurt, VakıfBank'tan Zehra Güneş ile Buket Gülübay, Fenerbahçe Opet'ten Beliz Başkır ve davetliler yalnız bırakmadı. (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Nişanda oynayanlar
-Halay çekenler
-Ebrar Karakurt´un görüntüsü
-Zehra Güneş´in görüntüsü
-Tuğba Şenoğlu ve Burhan İvegin'in görüntüsü
-Genel ve detay
DHA-Spor Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2022-05-26 13:07:38
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