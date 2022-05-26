VakıfBank'ın milli voleybolcusu Tuğba Şenoğlu, evliliğe ilk adımı attı

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin),(DHA) - VakıfBank ve A Kadın Milli Voleybol Takımı'nın oyuncusu Tuğba Şenoğlu, evliliğe ilk adımını, babaocağı Mersin´in Tarsus ilçesinde attı.

VakıfBank formasıyla CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Tuğba Şenoğlu ile antrenör Burhan İvegin nişanlandı. Mersin'in Tatsus ilçesindeki tarihi Elifhatun Konağı'nda düzenlenen nişan töreninde Şenoğlu ve İvegin çiftini; voleybolun yıldız isimlerinden İtalya ekibi Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen Ebrar Karakurt, VakıfBank'tan Zehra Güneş ile Buket Gülübay, Fenerbahçe Opet'ten Beliz Başkır ve davetliler yalnız bırakmadı. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Nişanda oynayanlar

-Halay çekenler

-Ebrar Karakurt´un görüntüsü

-Zehra Güneş´in görüntüsü

-Tuğba Şenoğlu ve Burhan İvegin'in görüntüsü

-Genel ve detay

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-05-26 13:07:38



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