Özgürlük ve Çilek mahallelerindeki yenileme çalışmaları sürüyor

– Mersin Büyükşehir Belediyesinin merkez Akdeniz ilçesi Özgürlük ve Çilek mahallelerindeki yenileme çalışmaları devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, trafik akışının yoğun olduğu noktaların yanı sıra mahallelerde de asfalt çalışmalarına devam ediyor. Kentin farklı noktalarında eş zamanlı çalışma yürüten ekiplerin yeni noktası Akdeniz ilçesi oldu. Akdeniz ilçesi Özgürlük Mahallesi 139. Caddede yol, asfalt ve kaldırım çalışmaları yapan ekipler, 1,35 kilometre uzunluğundaki yolu yeniliyor. Çalışmalar çerçevesinde ekipler, asfalta hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt serimine geçti. Eş zamanlı olarak kaldırım yapım faaliyetlerine de devam eden ekipler, çalışma bölgesinde ihtiyaca göre altyapı iyileştirme çalışması yaptı.

Büyükşehir’in yol yapım ekipleri, geçtiğimiz günlerde MESKİ’nin çalışma gerçekleştirdiği 138. Caddede de çalışma yapmıştı. Batısı Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı, doğusu ise Abdi İpekçi Caddesine uzanan Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi sınırları içerisindeki 138. Caddede çalışma yürüten ekipler, cadde üzerindeki yol ve kaldırımları yeniledi. Çevresinde lojistik depolama ve transfer merkezleri ile Tırmıl Sanayi Sitesinin de bulunduğu bölge olan 138. Caddede yapılan çalışmalarda binder seviyesinde asfalt serimi de tamamlandı.

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