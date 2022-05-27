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Siyah erikte ilk hasat Üzerindeki tozu gitmesin diye iki parmakla tek tek toplanıyor Siyah eriğe öncelikle turizm bölgelerinden talep geldi

İHA

Siyah erikte ilk hasat Üzerindeki tozu gitmesin diye iki parmakla tek tek toplanıyor Siyah eriğe öncelikle turizm bölgelerinden talep geldi

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de bölgenin siyah incilerinden siyah erikte hasat başladı. Özellikle üzerindeki tozu gitmesin diye iki parmakla tek tek toplanıp bahçeden müşteriye giden ürünün kilogramının 50 TL'ye kadar satılmasının beklendiği belirtilirken, turizm bölgelerinden talep geldiği kaydedildi.
Havaların ısınması ile birlikte Türkiye'nin sebze ve meyvede üretim merkezi Mersin'de örtü altının yanı sıra açık bahçelerde de çeşit çeşit ürünlerin hasatlarına başlanıyor. Son olarak Erdemli ilçesi Kocahasanlı bölgesinde onlarca dönüm alanda yetiştirilen bölgenin siyah incilerinden siyah erikte ilk hasat yapıldı. Meyvelerin üzerindeki tozu gitmemesi için 2 parmakla toplanan erikler, tek tek yarım kilogramlık kaselere yerleştirilerek müşteriye sunuluyor. Sabah saat 05.30'da mesaiye başlayan işçiler, 13.00'a kadar çalışarak ürünleri yetiştirmek için ter döküyor. Başta turizm bölgeleri Antalya, İzmir, Aydın gibi illerin yanı sıra İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerden talep gelen siyah eriğin kilogramının 50 TL'ye kadar alıcı bulmasının beklendiği kaydedildi.
Siyah erik hasadı yapan üretici tüccarlardan Sinan Uğuz, "Bölgede en erkenci siyah erik çeşididir. Bu yılki soğuklardan dolayı 1015 gün gecikmeli olarak hasada başlamış durumdayız. Ama kalitemiz güzel. Ama bu sene Akdeniz bölgesinde çok ciddi dolu afetleri olduğu için meyve kalitelerinde sorun yaşanıyor. Ama bu bölge şanslı bir bölge. Ürünlerimiz hasar görmedi çok şükür. Hasada başlamış durumdayız. Belli bir piyasası yok şu anda ilk biz topluyoruz. Bakalım pazarda nasıl bir fiyat bulacak biz de merak ediyoruz ama 30 lira ile 50 lira arasında bir fiyatla alıcı bulacağını düşünüyoruz" dedi.
Bereket zamanı geldiğini anımsatan Uğuz, "Sıcakların artmasıyla önümüzdeki günlerde ürün de bollaşacaktır. Bunlar hem ihracatta hem iç piyasada rahatlıkla talep bulabiliyor. Kalitesi ve aroması gayet güzeldir. Antalya, Aydın İzmir, Kuşadası bu bölgelerde özellikle turistik ortamlarda çok sevilen bir ürün yani sofraları renklendiriyor" diye konuştu.
Siyah eriğin üzerindeki tozunun gitmemesi için iki parmakla toplandığını da kaydeden Uğuz, en doğal haliyle pazara sunduklarını aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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