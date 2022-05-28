Başkan Gültak, İhsaniye Mahallesinde vatandaşın sorun ve taleplerini dinledi

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, İhsaniye Mahallesi sakinleri ile esnafın sorun ve taleplerini dinledi. Akdenizli kadınlar için çalışmalarını da anlatan Başkan Gültak, belediyeye ait bir araziyi kadınlara tahsis ederek şeker otu bitkisi üretmelerini sağlayacaklarını söyledi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, her salı ve cuma günleri esnafı ziyaret etmeye, vatandaşların önerilerini dinlemeye, talep ve şikayetlerini çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede İhsaniye Mahallesini ziyaret eden Başkan Gültak'a, Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, İhsaniye Mahallesi Muhtarı Zehra Yılmaz, başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti.



"Akdenizli kadınlar ürünlerini üretip satıyorlar"

Mahallede, göreve geldiğinden bu yana Akdeniz’i değiştiren hizmetleri anlatan Gültak, "Herkes kadınlarla ilgili güzel laflar ediyor ama bunları hayata geçirmek önemlidir. Göreve gelir gelmez kadın ve engelli kooperatiflerini kurduk. Kooperatif kurmak çok zor bir iş değil ama önemli olan oranın çalışmasıdır. Bu konuda Zehra muhtarımız çok çalışkan ve beceriklidir. Tüm kadınlarımızı organize etti ve kooperatifimiz hızla çalışmaya başladı. Baktık maya tuttu; belediyeden yerler verdik. Bakanlıklarımız ile iletişime geçtik projeler yazdırdık. Bu proje karşılığında hibeler kazandılar, üretmeye başladılar. Bu defa satış yerine ihtiyaç duydular. Belediyenin günde 10 bine yakın insanın geçtiği yerlerini onlara verdik. Kira, elektrik, su giderlerini biz karşılıyoruz. Sadece üretip satıyorlar. Biz kadınların özgüveninin, ekonomilerinin oluşmasını istiyoruz; eşlerine bağımlı olmamalarını önemsiyoruz. Eve mutlaka bir katkıda bulunmaları gerektiğine inanan bir anlayışa sahibiz" diye konuştu.



"Kadınlar şeker otu üretiminde de başarılı olacak"

Yeni bir gelişmeden de söz eden Gültak, "Akdenizli kadınlar sadece üretmekle kalmıyorlar, yeniliğe de ayak uyduruyorlar. Örneğin, Türkiye'nin çok az bildiği şeker otunu belediyeye ait bir arazimizi onlara tahsis ederek üretmelerini sağlayacağız. Bu konuda da başarılı olacaklarına eminim. Şeker otunu verimli bir şekilde üretip çoğalttıkları andan itibaren ülkenin gündemine oturacaklar" dedi.

İhsaniye'nin Akdeniz'in en eski mahallelerinden biri olduğuna değinen Gültak, "Yol, asfalt sıkıntılarınız vardı; bunların çoğunu tamamlayıp düzelttik. İki sene daha yapacağımız çok iş var. Kalan sürede de asfalt, kaldırım çalışmalarına başlıyoruz. Tüm mahallelerde eksikleri gidereceğiz" ifadelerini kullandı.



"Bir havuz yapmak için bu kadar zaman beklenir mi?"

Yılmaz Güney Gençlik Merkezinin kısa süre sonra hizmete açılacağını belirten Gültak, "Haziran ayının sonuna doğru açmayı planlıyoruz. Temmuz ve Ağustos aylarında iki ay boyunca hafta içi öğrencilere ücretsiz, hafta sonu gelmek isteyenler cüzi miktarda ücret ödeyerek Akdeniz'in ilk havuzunu kullanabilecekler. Bir havuz yapmak için bu kadar zaman beklenir mi? Neyse ki bu sorunu çözüyoruz; çok az bir zaman sonra Yılmaz Güney Gençlik Merkezi ve içinde bulunan havuzu hizmete açıyoruz" şeklinde konuştu.



"Akdeniz'in hiç etüt merkezi yoktu"

Akdenizli gençlerin eğitimine de önem verdiklerine dikkat çeken Başkan Gültak, "Akdeniz'in hiç etüt merkezi yoktu. İki önemli yerde etüt merkezi açtık. Bir tanesini yıkılmak üzere olan eski Tıp Fakültesi binasını tahsis alarak düzenledik. Hem lojistik konusunda hem de diğer mesleki eğitimlerin derslerinin alınması noktasında ciddi çalışmalar yaptık ve orayı açtık. Bir de Metropol binasının 29. katında da üniversiteye hazırlanan 300 gencimiz ders almaya başladı. Önümüzdeki dönemlerde yaklaşık bin Akdenizli öğrencimize ücretsiz eğitim vermeyi sürdüreceğiz. Bu hizmetlerin hiçbiri Akdeniz'de daha önce yoktu. Biz hızla bu hizmetlerimizin üstüne katarak ilerlemeye devam ediyoruz" dedi.



"Kadın konuk evini de açıyoruz"

Akdeniz'de inşası süren Kadın Konuk Evini de yakın zamanda bitireceklerini kaydeden Gültak, "Bu binanın önünde yaklaşık 20 dönüm arazisi var. Misafir olan hanımefendiler burada ekip biçebilecek. Orada üretim yapıp yine kadın kooperatiflerimiz üzerinden satış yapma imkanı bulacaklar. Dolayısıyla mağdur olan hanımefendileri orada hem barındırıp hem de çalışmalarını sağlayacağız. Çocukları ile güven içinde orada yaşayabilecekler" diye konuştu.



"Mersin'in kurtuluşu kentsel dönüşümdür"

Kentsel dönüşüme de vurgu yapan Gültak, "Mersin'in kurtuluşunun kentsel dönüşüm olduğunu bildiğim için hızla bu işlere de giriştik. Çay Mahallesinde 415 konutu bitirdik. Vatandaşlarımızla görüşmeler başladı. 5 etaba bölmüştük. İlk etapta yüzde 82 anlaşma öngörüyoruz. Bu yetmez tabi ki. Geçtiğimiz hafta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum buradaydı. Onunla Barış Mahallesinde TOKİ'nin temelini attık. Orada da yüzde 94 anlaşmış durumdayız. Bunlar büyük oranlardır. Hedeflerimiz arasında Çilek, Bahçe, Barış, Turgut Reis mahalleleri ve merkezde İhsaniye ile Mesudiye mahallelerinde kentsel dönüşüm sayısını artırmak var" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından mahalle esnafını da ziyaret ederek 'hayırlı işler' dileyen Başkan Gültak, esnafın talep ve şikayetlerini dinleyerek sohbet etti.

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