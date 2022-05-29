Mersin'deki 12 halk plajı haziran ayında açılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş.’nin işlettiği halk plajlarının tümü 1 Haziran’dan itibaren yaz sezonuna açılıyor. Aralarında Kızkalesi, Yapraklıkoy ve Susanoğlu’nun da bulunduğu 6 plaja tatilciler gelmeye başlarken, 6 plajda ise son hazırlıklar yapılıyor.

Erdemli’den Silifke’ye uzanan Akdeniz sahillerinde Kızkalesi, Susanoğlu, Yapraklıkoy, Yemişkumu, Kocahasanlı, Kumkuyu, Tırtar, Töbank, Sultankoyu, Akkum, Limonlu ve Kocahasanlı halk plajlarını işleten Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'mavi bayrak' sayısını da bu yıl 5’e yükseltti.

Denizkızı Turizm A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Yıldız, plajlarda geçen yıl 3 adet 'mavi bayrak' bulunduğunu belirterek, “Geçtiğimiz yıl Susanoğlu Halk Plajında 2 adet olan 'mavi bayrak' sayımızı bu yıl da koruduk. Geçtiğimiz yıl Kızkalesi sahilinde 1 adet olan 'mavi bayrak' sayımızı bu yıl 2’ye çıkarttık. Hiç mavi bayrağı olmayan Kocahasanlı Halk Plajımıza da bu yıl 'mavi bayrak' kazandırdık” dedi. Yıldız, 'mavi mayrak' sayısını her geçen yıl artırmak için çalışmaları ve görüşmeleri sürdürdüklerini vurguladı.

“1 Haziran itibariyle 12 plajımızda aktif hizmet verilecektir”

Mersin Büyükşehir Belediyesine ait tüm plajlarda 1 Haziran’dan itibaren sezonun açılacağı bilgisini veren Yıldız, “Toplamda 12 halk plajımız bulunmakta. 6 halk plajımız şu anda aktif hizmet vermekte. Diğer 6 halk plajımızda çalışmalar devam ediyor. 1 Haziran 2022 itibariyle 12 plajımızda aktif hizmet verilecektir. Vatandaşlarımızı bu yıl da güleryüzlü ve kaliteli bir hizmet bekliyor. Plajlarımızda artırılmış şezlong, şemsiye, duş, soyunma kabini ve WC’lerimiz bulunmakta. Loca alanlarımız ve engelli rampalarımız mevcut. Kafelerimizde yiyecekiçecek ürünlerimizin de uygun fiyata ve hijyenik bir şekilde vatandaşlarımıza sunumunu gerçekleştireceğiz. 2022 yılı yazında tüm vatandaşlarımızı Mersin Büyükşehir Belediyesi plajlarına bekliyoruz” diye konuştu.

“Pandemi etkisi azalmasına rağmen tedbirleri bu yıl da harfiyen uyguluyoruz”

Plajlarda hijyen tedbirlerine de büyük önem verdiklerini kaydeden Yıldız, “2020 yılında pandemiyle beraber büfelerimizde kullan at ürünlerini kullanmaya başladık. WC ve duş sayılarımızı artırdık. Soyunma kabinlerimizin sayısını artırdık. 1,5 metre mesafeye uygun 3’e 3 olmak üzere 9 metrekarelik localar halinde şezlong kullanım alanı sağladık. Pandeminin etkisi azalmasına rağmen Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu tedbirleri bu yıl da harfiyen uyguluyoruz” ifadelerine yer verdi.

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