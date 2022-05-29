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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mezitli'nin tenisçileri şampiyon oldu

İHA

Mezitli'nin tenisçileri şampiyon oldu

Mersin'in merkze ilçe Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün tenisçi kadınları, 17. Türkiye Senyör Takım Şampiyonasında takım halinde şampiyon oldu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi katıldıkları turnuvada şampiyon olarak kupayı Mersin’e getiren Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün kadın tenisçileri, zaferin coşkusunu doyasıya yaşadı. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından çok sayıda takımın katıldığı şampiyonada zorlu maçlar sonrası 45+ Kadın Kategorisinde birinci olmayı başaran Hande Cumbul, Necla Bayıroğlu, Nejla Karoğlu ve İlkim Tahinci'den oluşan tenisçiler, şampiyonluk madalya ve kupalarını alkışlar arasında aldı.

Heryıl böylesi önemli bir turnuvadan zaferle dönerek şampiyonluk kupasını Mersin’e getirmeyi başaran kadın tenisçilere teşekkür eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Kadınlarımız hangi alanda mücadele ederse etsin mutlaka başarıyor. Mezitlili kadınlar yine başardı. Artık şampiyonluklara hepimizi alıştırdılar. Güçlü rakiplerini geçerek şampiyonluk kupasını bir kez daha Mezitli’ye getirdiler” dedi.
İstikrarlı çalışma ve sergiledikleri enerji ile Mezitlili kadın tenisçilerin mutlaka şampiyonlukla döneceğinden emin olduklarını ifade eden Tarhan, “Mezitli’nin kadınları; spora, sanata, ticarete, üretime, nereye el atarlarsa atsınlar mutlaka başarılı oluyorlar. Teniste Mersin’i temsil eden kadın sporcularımız şampiyonluk ipini göğüsleyerek bizleri son derece mutlu etti. Kısa sürede büyük başarılar kazanarak Mezitli’nin adını duyurmayı başardılar” diye konuştu.

Mezitli Belediyesinin desteğiyle kadınların çok büyük işler başardığına vurgu yapan Başkan Tarhan, “Kadın Üretici Pazarı ile iki kez dünya şampiyonluğu kazanan, katkı sağlayan gönüllü ordumuzla eğitimden sanata pek çok alanda belediyesine destek olan, her alanda yaptıklarıyla bizleri gururlandıran kadınlarımızın bu özverisi ve gayreti sesimizin çok uzaklardan yankılanmasına katkı sağlıyor. Gerek sporda, gerek sanatta gerekse ekonomik yaşamda üst üste göğsümüzü kabartarak kentimizin adını ulusal ve uluslararası arenada sık sık duyuran tüm kadınlarımıza teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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