Mersin Büyükşehir, Yörükler için zirvedeki karlı yolları temizliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının gelmesi ile birlikte Toroslar’ın zirvelerine doğru göç yolculuğuna başlayan Yörüklerin sıkıntı yaşamaması için her yıl olduğu gibi bu yıl da yüksek rakımlı noktalarda kar küreme ve yol açma çalışmaları yürütüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Muhtarlık İşleri Dairesi ile Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, sert geçen kış aylarının ardından yükseklere doğru yolculuğa başlayan Yörüklerin, özellikle Çamlıyayla ilçesinin yükseklerinde yer alan ve geçiş güzergahı üzerinde bulunan Çatak, Büklüboyun ve Sayındibi bölgelerinde sıkıntı yaşamamaları için iş makineleri vasıtasıyla kar küreme, yol temizleme ve açma faaliyeti gerçekleştiriyor.



4 metreyi bulan kar kütleleri kaldırılıyor

Yer yer 34 metreye ulaşan ve yolu kapatan kar yığınlarını temizleyen ekipler, hayvanlarını 3 bin metre rakımdaki meralara götüren Yörüklerin daha kolay ve güvenli şekilde geçiş yapmalarını sağlıyor. Ekipler, zorlu doğa şartlarına rağmen seri şekilde çalışma yürütüyor.



“Vahap Başkan her yıl olduğu gibi bu yıl da yolumuzu açıyor”

Hayvancılıkla uğraşan Yörüklerden Adem Yalçın, yolların açılmasından dolayı memnuniyetini dile getirerek, “Vahap Başkana teşekkür ederiz. Her yıl olduğu gibi yine bu sene de yolumuzu açıyor. Yıllardır buraya çıkıyoruz, hayvancılık yapıyoruz. Bu yol bizim ana yolumuz olduğu için her sene böyle erken açılması ve düzeltilmesi bizim açımızdan hastalıkta, sağlıkta bir an önce aşağıya inebilmemizde iyi oluyor” dedi.

