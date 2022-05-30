Annelerinin tezgah açtığı pazarda nikah kıydırdılar Rabia Yılmaz ve Gürkan Azman çifti, nikah törenlerini salon yerine Mezitli Belediyesinin hayata geçirdiği Kadın Üretici Pazarında yaptı Genç çiftin nikahlarını Belediye Başkanı Neşet Tarhan kıydı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Annelerinin tezgah açtığı pazarda nikah kıydırdılar Rabia Yılmaz ve Gürkan Azman çifti, nikah törenlerini salon yerine Mezitli Belediyesinin hayata geçirdiği Kadın Üretici Pazarında yaptı Genç çiftin nikahlarını Belediye Başkanı Neşet Tarhan kıydı

İHA

Annelerinin tezgah açtığı pazarda nikah kıydırdılar Rabia Yılmaz ve Gürkan Azman çifti, nikah törenlerini salon yerine Mezitli Belediyesinin hayata geçirdiği Kadın Üretici Pazarında yaptı Genç çiftin nikahlarını Belediye Başkanı Neşet Tarhan kıydı

– Genç çift, annelerinin tezgah açtığı pazarda nikah kıydırdı. Rabia Yılmaz ve Gürkan Azman çifti, nikah törenlerini salon yerine Mezitli Belediyesinin hayata geçirdiği Kadın Üretici Pazarında yaptı. Genç çiftin nikahlarını Belediye Başkanı Neşet Tarhan kıydı.
Kadınların yaşamına sağladığı katkıyla adından sıkça söz ettiren Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazarı sıra dışı bir olaya sahne oldu. Rabia Yılmaz ve Gürkan Azman çiftinin nikahı, ailelerinin tezgah açtığı Kadın Üretici Pazarında kıyıldı. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in de şahitlik yaptığı nikahı Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan kıydı. Genç çift, aile ekonomilerine büyük katkı sağlayan üretici kadınların alkışları eşliğinde birlikte bir ömür yaşamaya 'evet' dediler.

“Bu nikah, koca bir aile olduğumuzun en güzel simgesidir”
Başkan Tarhan, nikahta yaptığı konuşmada, Kadın Üretici Pazarının 8’inci yaşını kutladığını vurgulayarak, “Pazarımız kurulduğunda doğan çocuklar bugün sekiz yaşında. O zaman çocuk olanlar şimdi genç kızlar, genç delikanlılar oldu. Biz de böylesi bir mutluluğa tanıklık etmekten dolayı son derece gururluyuz. Böylesi bir nikahın başka bir yerde olduğunu sanmıyorum. Bu nikah, koca bir aile olduğumuzun en güzel simgesidir. Bundan sonra Mezitli’nin her yeri bir nikah salonu olacaktır” dedi.
Evlilik cüzdanını imzaladıkları kalemi damat Gürkan Azman’a veren Başkan Tarhan, “Damadımıza şimdi üç görev veriyorum. Kalemin içerisinde bulunan karaağaç tohumunu dikmesini, eşine her zaman nazik davranmasını ve daha da önemlisi Atatürkçü, çağdaş, laik çocuklar yetiştirmesini istiyoruz. Savaşların olmadığı, mutlu, sağlıklı ve neşe dolu bir ömür dilerim” diye konuştu.
Genç çiftlerin nikah cüzdanını gelin Rabia Yılmaz’a veren Milletvekili Antmen de “Mezitli çok şanslı, böyle demokrat bir başkanı var. Çok şanlılar ki, kendilerine Kadın Üretici Pazarı gibi bir imkan sağlanmış. Aydın, ilerici ve güzel insanların arasında böylesi mutlu bir olaya tanıklık etmekten dolayı mutluyuz” ifadelerini kullandı.
Nikah töreninin ardından el ele pazarı gezerek mutluluklarını paylaşan genç çifti, üretici kadınlar alkışlarla ikramlarla ve el emeği hediyelerle mutlu bir yaşama uğurladı.
Genç çift, şimdi farklı işlerde çalışsalar da kendilerinin de bir parçası oldukları, ailelerinin tezgah açtığı pazarda bulunan kadınlarla mutluluklarını paylaşmak, bir yaşamı birlikte paylaşmaya onların da tanıklık etmesini istediklerini söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gece görüntüsüyle mahalleyi andırıyor Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisinde bakım onarım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Gece görüntüsüyle mahalleyi andırıyor Türkiye’nin ...
MESKİ personeline “MESKİ Akademi Yönetim ve Liderlik Eğitimi” verildi
YEREL HABERLER MESKİ personeline “MESKİ Akademi Yönetim ve Liderlik ...
Açıldığında Türkiye’nin dördüncü büyük havalimanı olacak Bu yılın son çeyreğinde açılması hedeflenen Çukurova Bölgesel Havalimanının inşaatında altyapının yüzde 99’u, üstyapının da yüzde 68’i tamamlandı Proje Müdürü Güney: “Çukurova Bölgesel Havalimanı, bu bölgemizin turizmine prestij, ticaretine hız ve güç katacak“
YEREL HABERLER Açıldığında Türkiye’nin dördüncü büyük havalimanı ...
Mersin Büyükşehir, Yörükler için zirvedeki karlı yolları temizliyor
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir, Yörükler için zirvedeki karlı ...
Mersin’de öğrenci servisi ile tır çarpıştı: 2'si ağır 11 yaralı
YEREL HABERLER Mersin’de öğrenci servisi ile tır çarpıştı: 2'si ağır ...
Metruk binadaki yüzlerce limon kasası yandı
YEREL HABERLER Metruk binadaki yüzlerce limon kasası yandı
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası ikinci ayak yarışları sona erdi
YEREL HABERLER Türkiye Süper Enduro Şampiyonası ikinci ayak ...
Otobüsteki yangın ormana sıçradı, yolcular son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Otobüsteki yangın ormana sıçradı, yolcular son anda ...
Alevlere teslim olan yolcu otobüsü küle döndü Yolcuların zamanında indirilmesi nedeniyle facia engellenirken, ormana sıçrayan yangın da söndürüldü
YEREL HABERLER Alevlere teslim olan yolcu otobüsü küle ...
İzmir Emniyet Müdürü Şahne Mersin'de temaslarda bulundu
YEREL HABERLER İzmir Emniyet Müdürü Şahne Mersin'de temaslarda ...
AK Parti'li Yılmaz, Müftülük Külliyesi inşaatında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER AK Parti'li Yılmaz, Müftülük Külliyesi inşaatında ...
Mezitli'nin tenisçileri şampiyon oldu
YEREL HABERLER Mezitli'nin tenisçileri şampiyon oldu
Sahipsiz köpek tedavi edildi
YEREL HABERLER Sahipsiz köpek tedavi edildi
Kent Turu Projesinin sınırları genişliyor
YEREL HABERLER Kent Turu Projesinin sınırları genişliyor
Sıcak hava bastırdı, sahillerde yoğunluk başladı Meteorolojinin uyardığı sıcak hava dalgasının etkili olmaya başlaması turizmin gözde mekanlarından Mersin'de Kızkalesi başta olmak üzere sahillerde yoğunluğa neden oldu
YEREL HABERLER Sıcak hava bastırdı, sahillerde yoğunluk ...
Mersin'deki 12 halk plajı haziran ayında açılıyor
YEREL HABERLER Mersin'deki 12 halk plajı haziran ayında açılıyor
Toroslar'da Turan Ethno Folk Band rüzgarı
YEREL HABERLER Toroslar'da Turan Ethno Folk Band rüzgarı
Tarsus'ta minibüsle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Tarsus'ta minibüsle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YKS öncesi 2 bin öğrenciden son prova
YEREL HABERLER YKS öncesi 2 bin öğrenciden son prova
Mut Kayısı Kültür ve Sanat Festivali 3 Haziran’da başlıyor
YEREL HABERLER Mut Kayısı Kültür ve Sanat Festivali 3 Haziran’da ...
Başkan Gültak, İhsaniye Mahallesinde vatandaşın sorun ve taleplerini dinledi
YEREL HABERLER Başkan Gültak, İhsaniye Mahallesinde vatandaşın sorun ...
Başkan Seçer: "Belediyeler, iş dünyası ve OSB ile iç içe olmalı" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Van’da düzenlenen ‘Belediye Başkanları Çalıştayı’na katıldı
YEREL HABERLER Başkan Seçer: "Belediyeler, iş dünyası ve OSB ile iç ...
Emekliler Gazi Çiftliğinde bir araya geldi
YEREL HABERLER Emekliler Gazi Çiftliğinde bir araya geldi
Tarsuslu gaziler Sarıkamış'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Tarsuslu gaziler Sarıkamış'ı ziyaret etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.