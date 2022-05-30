Annelerinin tezgah açtığı pazarda nikah kıydırdılar Rabia Yılmaz ve Gürkan Azman çifti, nikah törenlerini salon yerine Mezitli Belediyesinin hayata geçirdiği Kadın Üretici Pazarında yaptı Genç çiftin nikahlarını Belediye Başkanı Neşet Tarhan kıydı

– Genç çift, annelerinin tezgah açtığı pazarda nikah kıydırdı. Rabia Yılmaz ve Gürkan Azman çifti, nikah törenlerini salon yerine Mezitli Belediyesinin hayata geçirdiği Kadın Üretici Pazarında yaptı. Genç çiftin nikahlarını Belediye Başkanı Neşet Tarhan kıydı.

Kadınların yaşamına sağladığı katkıyla adından sıkça söz ettiren Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazarı sıra dışı bir olaya sahne oldu. Rabia Yılmaz ve Gürkan Azman çiftinin nikahı, ailelerinin tezgah açtığı Kadın Üretici Pazarında kıyıldı. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in de şahitlik yaptığı nikahı Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan kıydı. Genç çift, aile ekonomilerine büyük katkı sağlayan üretici kadınların alkışları eşliğinde birlikte bir ömür yaşamaya 'evet' dediler.



“Bu nikah, koca bir aile olduğumuzun en güzel simgesidir”

Başkan Tarhan, nikahta yaptığı konuşmada, Kadın Üretici Pazarının 8’inci yaşını kutladığını vurgulayarak, “Pazarımız kurulduğunda doğan çocuklar bugün sekiz yaşında. O zaman çocuk olanlar şimdi genç kızlar, genç delikanlılar oldu. Biz de böylesi bir mutluluğa tanıklık etmekten dolayı son derece gururluyuz. Böylesi bir nikahın başka bir yerde olduğunu sanmıyorum. Bu nikah, koca bir aile olduğumuzun en güzel simgesidir. Bundan sonra Mezitli’nin her yeri bir nikah salonu olacaktır” dedi.

Evlilik cüzdanını imzaladıkları kalemi damat Gürkan Azman’a veren Başkan Tarhan, “Damadımıza şimdi üç görev veriyorum. Kalemin içerisinde bulunan karaağaç tohumunu dikmesini, eşine her zaman nazik davranmasını ve daha da önemlisi Atatürkçü, çağdaş, laik çocuklar yetiştirmesini istiyoruz. Savaşların olmadığı, mutlu, sağlıklı ve neşe dolu bir ömür dilerim” diye konuştu.

Genç çiftlerin nikah cüzdanını gelin Rabia Yılmaz’a veren Milletvekili Antmen de “Mezitli çok şanslı, böyle demokrat bir başkanı var. Çok şanlılar ki, kendilerine Kadın Üretici Pazarı gibi bir imkan sağlanmış. Aydın, ilerici ve güzel insanların arasında böylesi mutlu bir olaya tanıklık etmekten dolayı mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Nikah töreninin ardından el ele pazarı gezerek mutluluklarını paylaşan genç çifti, üretici kadınlar alkışlarla ikramlarla ve el emeği hediyelerle mutlu bir yaşama uğurladı.

Genç çift, şimdi farklı işlerde çalışsalar da kendilerinin de bir parçası oldukları, ailelerinin tezgah açtığı pazarda bulunan kadınlarla mutluluklarını paylaşmak, bir yaşamı birlikte paylaşmaya onların da tanıklık etmesini istediklerini söylediler.

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